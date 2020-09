Ultimate Cup Series: Miguel Cristóvão tenta dilatar liderança no campeonato

Miguel Cristóvão disputa no próximo fim-de-semana a segunda ronda do Ultimate Cup Series, que terá como palco o circuito de Magny-Cours, onde espera poder ampliar a sua vantagem na liderança do Campeonato de Pilotos.

O português disputa este ano pela primeira vez uma competição dedicada aos protótipos, mas isso não o impediu de dominar juntamente com os seus colegas de equipa, Julian Wagg e Alessandro Ghiretti, a primeira etapa da época, triunfando confortavelmente em Dijon.

No próximo fim-de-semana Miguel Cristóvão volta às pistas num circuito que desconhece. Contudo, o piloto do Ligier JS P3 número oitenta e oito da Team Virage está confiante de que isso poderá ser ultrapassado. “Nunca tinha estado em Dijon e estive muito competitivo, portanto, estou confiante. Toda a equipa tem trabalhado muito bem, tal como os pilotos, e formamos um grupo coeso, o que nos permite progredir consistentemente ao longo de todo o fim-de-semana. Não conheço Magny-Cours, mas vamos trabalhar para podermos evoluir como um todo de modo a podermos estar ao nível que já demonstrámos”, afirmou o português.

Para além do desconhecimento do traçado gaulês, o piloto de Cascais terá ainda de lidar com uma concorrência forte e que promete ser ainda mais numerosa em Magny-Cours, com algumas equipas que participaram na prova Road to Le Mans, que teve lugar no passado fim-de-semana em La Sarthe, a engrossarem a grelha de partida. “A nossa principal adversária é muito conhecedora dos traçados franceses e estou seguro de que desta vez estará ainda mais forte que em Dijon. Para além disso, vamos ter mais concorrência, ou seja, o desafio em Magny-Cours será ainda mais duro. Contudo, sabemos que podemos ser competitivos e é para isso que vamos trabalhar, para que possamos estar na luta pelos lugares do pódio. Queremos assegurar um bom resultado e manter a liderança no campeonato, de preferência ampliá-la”, concluiu Miguel Cristóvão.

A corrida de domingo terá o seu início às 12h35, Hora de Lisboa, e poderá ser seguida em directo através do website das Ultimate Cup Series.