Ultimate Cup Series: Miguel Cristóvão quer estender liderança em Dijon | AutoSport

Miguel Cristóvão disputa este fim-de-semana a segunda ronda da Ultimate Cup Series, que terá como palco o circuito de Dijon, França, apontando como objetivo estender a sua vantagem na liderança do Campeonato Pilotos.

O piloto português começou a defesa do título conquistado o ano passado da melhor forma, com uma vitória na primeira etapa da época, que teve lugar em Paul Ricard, o que lhe permite liderar o certame deste ano.

A segunda desafio de 2021 terá como palco Dijon, um circuito que Miguel Cristóvão já conhece e onde se estreou a vencer nos LMP3 – os protótipos que são o início da escada para aceder às 24 Horas de Le Mans – o que lhe permitirá centrar-se maioritariamente em ser mais performante ao longo do fim-de-semana. “Estamos bem preparados e a equipa está com muito ritmo, dado que tem vindo a competir em diversos campeonatos, portanto, estou confiante. Para além disso, já conheço este circuito e vamos ter mais tempo de treinos, o que me permitirá ganhar mais a mão ao Ligier JS P3, dado que este ano não testei antes do início da temporada. Vamos trabalhar e creio que estamos em condições de ser competitivos”, afirmou o piloto de Cascais.

Miguel Cristóvão, Julien Wagg e Mathis Poulet, os seus colegas de equipa, voltarão a ter a fortes adversários em pista, mas o português está determinado em garantir mais um bom resultado e, preferencialmente, alargar a sua vantagem no Campeonato de Pilotos. “A concorrência está muito forte, com pilotos oriundos do Campeonato do Mundo de Endurance, mas já mostrámos em Paul Ricard que estamos muito competitivos. Vamos, portanto, para Dijon com o objetivo claro de lutar pelas posições do pódio e consolidar a nossa posição no topo do Campeonato de Pilotos. Claro que nunca é fácil, mas vamos trabalhar para podermos estar em condições de alcançar os nossos objetivos”, frisou o piloto da Team Virage.

O programa oficial da segunda ronda das Ultimate Cup Series inicia-se na sexta-feira com a qualificação, 12h30. No sábado realizar-se-á a corrida de três horas com o seu início às 13h40. Todas as provas podem ser seguidas em directo através do website oficial da competição.