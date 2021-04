Ultimate Cup Series: Miguel Cristóvão pronto para o início de temporada

Miguel Cristóvão inicia no próximo fim-de-semana a defesa do título de Campeonato de Pilotos da Ultimate Cup Series com a primeira etapa da competição, que se realiza em Paul Ricard.

O piloto de Cascais estreou-se o ano passado na competição e na categoria LMP3, o primeiro nível dos protótipos de Le Mans, e assinou uma brilhante adaptação, ao sagrar-se Campeão de Pilotos com duas vitórias e quatro pódios.

Em 2021, Miguel Cristóvão irá defender o seu ceptro, voltando a estar integrado na Team Virage para dividir o Ligier JS P3 com Julien Wagg e Mathis Poulet, um trio que evidencia valor para poder lutar pelas posições cimeiras das corridas.

O português está entusiasmado com o regresso à competição, mostrando-se pronto para voltar às pistas europeias. “Finalmente, chegou o início da época! Já sentia falta da competição e estou empolgadíssimo por começar a temporada e por me voltar a sentar aos comandos do Ligier JS P3. Já conheço o circuito de Paul Ricard, portanto, não vou ter de aprender uma nova pista, muito embora este fim-de-semana tenha uma versão diferente. Mais parecida com a pista de Fórmula 1 dos anos 80. Este ano vamos ter adversários ainda mais fortes que em 2020, portanto, não esperamos facilidades. Mas vamos dar o nosso melhor para começar a temporada da melhor forma”, apontou Miguel Cristóvão.

Com uma oposição cada vez mais forte, o piloto de Cascais está consciente de que terá de fazer o seu papel para que o fim-de-semana corra de feição. “Vamos ter de trabalhar afincadamente ao longo de todo o evento para termos um carro competitivo e podermos estar na luta pelos lugares do pódio. Acredito que temos os ingredientes certos, como é caso da Team Virage, do trio de pilotos e o Ligier, portanto, cabe-nos a nós todos tirar o melhor partido possível das oportunidades para podermos celebrar um bom resultado no sábado á noite. A corrida é longa e parte disputada à noite e muito pode acontecer”, sublinhou Miguel Cristóvão.

O programa oficial da primeira ronda das Ultimate Cup Series realiza-se no sábado com a qualificação, 9h25, e a corrida de três horas com o seu início às 18h55, o que significa que terminará noite dentro. Todas as provas podem ser seguidas em directo através do website oficial da competição.