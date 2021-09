Ultimate Cup Series: Miguel Cristóvão estreia-se em Le Mans | AutoSport

Miguel Cristóvão disputa no próximo fim-de-semana mais uma etapa do Ultimate Cup Series, a quarta, esperando fortalecer a sua liderança no Campeonato de Piloto durante a sua visita ao mítico complexo de Le Mans.

O Campeão de 2020 tem vindo a protagonizar uma temporada impressionante com os seus colegas de equipa – Julian Wagg e Mathis Poulet – com três triunfos em três corridas, o que lhes permite comandar o certame de pilotos com vinte e sete pontos de vantagem para os seus mais próximos perseguidores.

Depois da época estival, a caravana da competição de organização francesa visita no próximo fim-de-semana o Circuito de Bugatti, uma pista que usa a recta da meta, as duas primeiras curvas e a última do traçado de La Sarthe, onde se disputam as clássicas 24 Horas de Le Mans todos os anos.

Miguel Cristóvão está entusiasmado por poder competir no local onde se disputa uma das provas de automobilismo mais emblemática do mundo, muito embora seja, uma vez mais, um novo ambiente que terá de conhecer. “É fantástico poder competir num local com tanta história e estou entusiasmadíssimo por poder estar a correr em Le Mans – se tiver tempo ainda vou ao museu das 24 Horas, tem carros fantásticos. Não conheço o Circuito de Bugatti e, uma vez mais, terei de passar por um processo de aprendizagem para poder estar num bom nível. Contudo, conto com a ajuda dos meus colegas de equipa e da Team Virage para que essa adaptação seja célere”, sublinhou o piloto de Cascais.

Apesar das novidades que terá de enfrentar aos comandos do seu Ligier JS P320, Miguel Cristóvão está confiante e determinado em continuar os bons resultados que tem assinado ao longo da época. “Tenho vindo a adaptar-me bem aos novos desafios, com ajuda da equipa e dos meus colegas de equipa, e estou seguro de que poderei ser competitivo em Le Mans. Vamos trabalhar para termos mais um bom resultado e podermos fortalecer a nossa liderança no Campeonato de Pilotos de modo a podermos renovar o título no final da temporada”, concluiu o português.

O programa oficial da ronda de Le Mans da Ultimate Cup Series tem o seu início na sexta-feira, com as sessões de treinos-livres. No sábado, disputa-se a Qualificação (14h55), ao passo que a corrida de três horas será realizada no domingo (8h20), podendo ser seguida em directo através do canal de Youtube da competição.