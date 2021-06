ULTIMATE CUP SERIES: Miguel Cristóvão continua a vencer | AutoSport

Miguel Cristóvão prosseguiu a sua senda vitoriosa nas Ultimate Cup Series, tendo triunfado na segunda ronda da temporada, que teve lugar no Circuit Dijon-Prenois, França, alargando a sua vantagem no Campeonato de Pilotos.

Depois de ter conquistado a pole-position na qualificação de ontem, o português e os seus colegas de equipa, Julien Wagg e Mathis Poulet, olhavam para a corrida de hoje com optimismo, muito embora a mais que provável entrada em pista do Safety-Car pudesse baralhar estratégias e ter um impacto na classificação.

O arranque não correu da melhor forma a Miguel Cristóvão, incumbido de realizar o primeiro turno de pilotagem, tendo caído para a quarta posição. No entanto, o piloto de Cascais não baixou os braços, iniciando rapidamente uma recuperação.

O piloto do Ligier JS P3 número oitenta e oito da Team Virage começou a recuperar terreno e a ganhar posições, entregando o protótipo francês a Julien Wagg na segunda posição e com o líder ao alcance deste, que assumiu o primeiro lugar pouco depois de regressar à pista.

A ponta final da prova ficou marcada por duas situações de Safety-Car, que acabou por atirar o carro do português para o segundo posto. Porém, Mathis Poulet conseguiu recuperar comando, assegurando o segundo triunfo da temporada do trio de que faz parte Miguel Cristóvão.

No final da prova de três horas o português estava, evidentemente, satisfeito. “Grande corrida com um fantástico resultado! Não arranquei bem e perdi três posições, o que me obrigou a recuperar. Ganhei lugares, entreguei o carro em segundo, e mantive o andamento do líder, o que foi determinante para que depois o Julien conseguisse recuperar o comando. No final, o Mathis ainda teve de voltar a recuperar o primeiro lugar, devido a uma situação de Safety-Car que nos prejudicou, mas conseguimos vencer. Foi um grande esforço de equipa, que demonstra como estamos unidos”, afirmou Miguel Cristóvão.

Com o triunfo de hoje, o piloto português, juntamente com os seus colegas, amplia a sua vantagem no Campeonato de Pilotos, deixando-o numa situação mais confortável para defender o seu título de 2020. “Tínhamos como objectivo para Dijon alargar a distância para os nossos perseguidores na corrida pelo ceptro deste ano e, com esta vitória, conseguimos alcançar esse desiderato. Agora estamos numa melhor situação para podermos lutar pelo título de 2021. Vamos continuar a trabalhar para estarmos ainda mais forte na próxima etapa”, concluiu Miguel Cristóvão.

A próxima prova da Ultimate Cup Series realiza-se nos dias 16 a 18 de Julho em Paul Ricard, França