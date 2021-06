Ultimate Cup Series: Miguel Cristóvão conquista pole de Dijon | AutoSport

Miguel Cristóvão começou da melhor forma o programa oficial da segunda ronda das Ultimate Cup Series deste ano, que se realiza no Circuit Dijon-Prenois, tendo conquistado a pole-position para a corrida de amanhã.

Miguel Cristóvão começou da melhor forma o programa oficial da segunda ronda das Ultimate Cup Series deste ano, que se realiza no Circuit Dijon-Prenois, tendo conquistado a pole-position para a corrida de amanhã.

O português chegou ao circuito francês no comando do Campeonato de Pilotos, depois de ter iniciado a sua defesa do título de 2020 com um triunfo em Paul Ricard, e espera este fim-de-semana prosseguir a sua senda vitoriosa.

Desde cedo que Miguel Cristóvão e os seus colegas de equipa – Julien Wagg e Mathis Poulet – mostraram competitividade no circuito situado nos arredores de Dijon, olhando para a pole-position como primeiro objectivo do fim-de-semana.

O piloto de Cascais mostrou que era um desiderato alcançável, assinando a melhor volta no primeiro segmento da qualificação, tendo sido bem secundado por Julien Wagg e Mathis Poulet, acabando o trio por colocar o Ligier JS P3 número oitenta e oito da Team Virage na melhor posição da grelha de partida com naturalidade. “Foi uma qualificação complicada com duas situações de bandeiras vermelhas e só isso impediu que o Julien não tivesse sido o mais rápido na Q2, mas acabou por não ter impacto no resultado, dado que, mesmo assim, conquistámos a pole-position. A equipa está a fazer um trabalho excelente e nós, os pilotos, estamos a explorar bem o potencial do carro”, afirmou Miguel Cristóvão.

Depois do bom resultado de hoje, o português está já focado na corrida de três horas de amanhã, esperando dificuldades, uma vez que as contingências da prova poderão contrariar as aspirações do trio com o dorsal número oitenta e oito. “Julgo que estamos muito fortes – somos rápidos e consistentes – mas os nossos adversários são muito competitivos e vão trabalhar para recuperar a desvantagem que apresentaram para nós. Para além disso, o Safety-Car deverá marcar presença na corrida, o que tornará a estratégia muito importante. Mas vamos dar o nosso melhor a todos os níveis para que possamos terminar com mais uma vitória e, assim, alargar a nossa vantagem no campeonato”, concluiu Miguel Cristóvão.

A corrida de amanhã terá o seu início às 13h50, Hora de Lisboa, e poderá ser seguida em directo no website das Ultimate Cup Series.