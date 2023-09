Ultimate Cup Series: Manuel Espírito Santo vence no Estoril | AutoSport

Há poucas coisas melhores do que vencer em casa e Manuel Espírito Santo conseguiu isso mesmo. Ao volante do LMP3 do Team Virage, o jovem talent luso venceu na Ultimate Cup Series.

Depois de terem conseguido a ‘pole position’ a ambição de Manuel Espírito Santo, George King e Viacheslav Gutak era conseguir a vitória. Vitória essa que Manuel conseguiu de forma ímpar. A 10 minutos do final da corrida, o piloto português estava a 16 segundos dos líderes. Mas encetou uma recuperação aguerrida para conseguir passar para primeiro na última curva da última volta e conseguir subir ao lugar mais alto do pódio perante o seu público.

No final a satisfação do trio do Ligier #14 e de toda a equipa era notória e Manuel Espírito Santo não escondia a felicidade: “Foi uma corrida fantástica com um final que parecia impossível e ainda por cima no Estoril, a minha corrida em casa. É o que se pode chamar de fim-de-semana perfeito! Queria muito vencer, e quando me estava a 16 segundos do líder com somente 10 minutos para recuperar, parecia uma missão impossível. Mas não quis dar-me por vencido. Estava a ganhar terreno e acreditei que era possível até ao fim. E foi mesmo ao cair do pano, na última curva. Foi uma sensação espetacular, um sentimento de missão cumprida. Quando saí do carro nem estava a acreditar, de tão surreal que foram aqueles últimos 10 minutos. E tudo isto, no meu circuito, em casa, no Estoril!”, continuou.

A próxima ronda do Campeonato que acontece em Magny-Cours, França de 27 a 29 de outubro.