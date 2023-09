Ultimate Cup Series: Manuel Espírito Santo na ‘pole position’ no Estoril | AutoSport

Manuel Espírito Santo foi o mais rápido na sessão de qualificação da Ultimate Cup Series que este fim-de-semana visita o Circuito do Estoril. O jovem piloto português faz equipa com George King e Viacheslav Gutak no Ligier LMP3 do Team Virage e fez a diferença no cronometrado para assegurar sair da primeira posição da grelha para as quatro horas de corrida de amanhã e conseguir o recorde da pista do Estoril num LMP3 com 1.31.868.

A correr em casa, o piloto do Estoril sabia que tinha sérias hipóteses de arrecadar a primeira posição da grelha, no entanto nem tudo foram facilidades: “A qualificação deste campeonato é feita com a média dos três pilotos. E um dos meus colegas de equipa, ficou na gravilha depois de um erro. Era a minha vez de entrar para o carro e perdemos muito tempo a levar o carro para as boxes e a limpá-lo. Só consegui fazer três voltas, mas foi o suficiente para bater todos os tempos e conseguir a ‘pole’”, explicou Manuel Espírito Santo.

Com este resultado e com o trabalho que têm vindo a desenvolver durante todo o fim-de-semana, Manuel acredita que são uma das equipas candidatas à vitória: “Estamos rápidos e caso a chuva não venha baralhar as coisas e não existam percalços de maior, acredito que vamos lutar pelo lugar mais alto do pódio. Seria um resultado espetacular não só para a equipa, mas para mim pessoalmente. Ganhar no Estoril é sempre especial”, rematou Espírito Santo. Amanhã, a corrida começa logo pelas 9.15h e termina quatro horas depois.