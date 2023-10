Ultimate Cup Series: Manuel Espírito Santo com vitória emocionante | AutoSport

Manuel Espírito Santo voltou a destacar-se, no que tem sido uma excelente primeira temporada no mundo dos protótipos. Depois de ter arrecadado a ‘pole position’, subiu ao lugar mais alto do pódio na jornada de Magny-Cours das European Ultimate Cup Series. O jovem piloto português foi protagonista na corrida, tendo conseguido chegar à vitória na última volta da prova de quatro horas. Resultado que permite a consolidação do primeiro lugar nas contas do campeonato quando falta disputar uma prova para o final da temporada.

A fazer equipa com George King e Viacheslav Gutak no Ligier #14 do Team Virage, a vitória era o único resultado que satisfazia o trio. Lideraram grande parte da prova, mas quando Manuel Espírito Santo recebeu o carro estava a 35 segundos do primeiro lugar e de tudo teve que fazer para recuperar a desvantagem: “Felizmente que a equipa nos proporcionou um carro fantástico que me permitiu rodar nos limites e recuperar toda a desvantagem. Na última volta tinha de atacar a liderança e foi o que fiz. Encetei a ultrapassagem, infelizmente o meu adversário não me deixou espaço e tivemos um toque. Fiz o que tinha de fazer e estava onde devia estar. Consegui controlar e cruzei a linha de meta no primeiro lugar. Não é desta forma que gosto de ganhar corridas, mas nenhum piloto se dá por vencido e eu não fui exceção”, disse o piloto português.

Na liderança da tabela classificativa, Manuel Espírito Santo parte para o último confronto a 24 e 25 de novembro em Le Castellet: “Determinado em trazer para casa o título de campeão. Estamos na frente e temos carro e equipa para fazer novamente uma boa corrida e concluir a época com uma vitória”, rematou.

A corrida deste fim-de-semana e especialmente a última volta de prova pode ser vista em: https://www.facebook.com/ultimatecupseries/videos/144244615445595