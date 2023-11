Ultimate Cup Series: Manuel Espírito Santo Campeão | AutoSport

Manuel Espírito Santo assegurou este fim-de-semana o título das Ultimate Cup Series no Endurance Prototype Challenge. O sexto lugar conseguido no derradeiro confronto em Paul Ricard foi suficiente para conseguir, em ano de estreia nos Protótipos, o título.

Um desfecho que congratula a boa prestação do piloto português e dos seus companheiros de equipa no Team Virage aos comandos do Ligier #14. Manuel foi sistematicamente dos pilotos mais rápidos em pista em todas as corridas e nem mesmo a ausência na jornada da Navarra o impossibilitou de conseguir este desfecho notável.

“Estou muito feliz com esta conquista. Espelha o rendimento de toda a temporada: as ‘poles positions’ e as vitórias que foram todas conseguidas com muitas lutas e determinação. Foi um ano de muita evolução e conquistas. Não poderia ter corrido melhor. Estou muito grato pelas oportunidades que me foram dadas e espero continuar a somar sucessos daqui em diante. Fecha-se este ciclo e espero que outro ainda melhor se abra em 2024”, referiu o piloto de Cascais que acabou por dar também ao Team Virage o título de Equipas.

De referir que Manuel Espírito Santo volta em 2024 a disputar o European Le Mans Series entre os LMP3 mas desta feita com a equipa campeã em título a Cool Racing.