Ultimate Cup Series: Mais uma pole para Miguel Cristóvão | AutoSport

Miguel Cristóvão, na companhia dos seus colegas de equipa, conquistou esta tarde a pole-position para a corrida de três horas da terceira ronda da Ultimate Cup Series, que se realiza este fim-de-semana em Paul Ricard.

O português, Julian Wagg e Mathis Poulet chegaram ao circuito francês no comando do Campeonato de Pilotos com vinte e cinco pontos de avanço para o segundo classificado e o objectivo da formação da Team Virage passava por bater-se por mais um triunfo e, dessa forma, estender a sua vantagem.

O fim-de-semana começou da melhor forma para o trio do Ligier JS P3 ao conquistar a pole-position para a corrida de amanhã com uma prestação de elevado nível, que deixou os seus mais próximos adversários a mais de três décimos de segundo.

Miguel Cristóvão estava, como seria de esperar, satisfeito com o resultado conquistado na qualificação desta tarde. “Está muito calor e, dentro do carro, não é fácil, dado que as temperaturas são ainda mais elevadas. Apesar de tudo, conseguimos estar muito fortes, muito embora a oposição seja intensa, e conquistámos mais uma pole-position, o que nos permite olhar para a corrida de amanhã com confiança. Foi um excelente resultado da Team Virage, dado que no segundo posto ficou o outro carro da equipa”, sublinhou o português.

Com o desfecho da qualificação de hoje, o plano de Miguel Cristóvão e dos seus colegas de equipa está a correr de acordo com o esperado, apontado agora a atenção para a corrida de amanhã. “Chegámos aqui com a ideia clara de vencer e esta pole-position é o primeiro passo para alcançarmos esse desiderato. A prova é longa, com três horas de duração, e muito pode acontecer, sobretudo situações de Safety-Car que podem alterar significativamente a dinâmica da corrida. Temos, portanto, de ter a estratégia bem definida, com diversos cenários, mas estamos confiantes de que poderemos estar na luta pela vitória e de chegaremos ao fim da tarde com mais um sucesso”, concluiu o português.

A corrida de amanhã terá o seu início às 14h15, Hora de Lisboa, e poderá ser seguida em directo no website das Ultimate Cup Series.