Ultimate Cup Series, Estoril: Racar Motorsport triunfou em casa | AutoSport

A Racar Motorsport estreou-se na Ultimate Cup Series no Autódromo do Estoril com uma vitória na classe GTS, com o Porsche 992 Cup pilotado por Leandro Martins e Dieter Sveps. Uma excelente estreia da estrutura lusa que mostrou a qualidade do seu trabalho, num palco que bem conhece.

Com um formato um pouco diferente do habitual, a Racar Motorsport destacou-se graças à regularidade da dupla de pilotos e do bom ritmo colocado em pista. A equipa teve de enfrentar duas qualificações, duas provas de sprint 25 minutos, que decidiam a grelha final para a corrida de 50 minutos.

Na primeira corrida sprint, o piloto brasileiro Leandro Martins arrancou do 2° lugar da grelha e na primeira volta, para evitar o contacto com ao carro da equipa francesa Almeras (também num Porsche 992 Cup, com o piloto Ramon Favre), teve uma pequena saída de pista. Esta 1.ª prova foi feita com pista molhada, tornando-se mais exigente para os pilotos. Martins terminou a corrida em quarto lugar.

Na 2.ª prova sprint, o piloto austríaco Dieter Sveps alcançou a liderança logo na 1.ª curva, para não mais a largar, terminando em primeiro lugar. Com estes resultados, a equipa portuguesa ficou no segundo lugar no agregado das duas corridas, o que lhes permitiu lutar pela vitória na corrida de 50 minutos. Leandro Martins largou da 1.ª linha da grelha conseguindo desde logo na partida alcançar o 1° lugar da prova. Aos 25 minutos, o piloto Dieter Sveps passou para os comandos do Porsche 992 Cup para dilatar a vantagem até ao final da prova, terminando no 1° lugar com 1m.16s para o 2° classificado.

Ricardo Antunes (CEO da Racar Motorsport) mostrou-se satisfeito com a prestação da equipa e com os resultados alcançados:

“Foi mais um passo importante no nosso jovem percurso, pois este resultado espelha a nossa competência e dedicação, conseguindo estar ao nível das melhores equipas internacionais que estavam presentes na Ulimate Cup Series”.