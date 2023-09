Ultimate Cup Series, Estoril: Manuel Espírito Santo corre em casa | AutoSport

Manuel Espírito Santo regressa às pistas este fim-de-semana no Circuito do Estoril, palco de mais uma jornada da Ultimate Cup Series. O piloto português joga em casa neste fim de semana e contará com a ajuda de George King e Viacheslav Gutak no Ligier do Team Virage para lutar pela vitória entre os LMP3.

Com o apoio da família e dos amigos a dar motivação extra, numa pista que conhece bem, o jovem talento português não esconde o entusiasmo para este fim de semana:

“Estou muito entusiasmado, não só por estar no Circuito do Estoril, mas também por estar ciente que estou inserido numa equipa que está em condições de discutir os primeiros lugares. A motivação é acrescida. Temos um ótimo carro e os meus companheiros de equipa são bastante rápidos. Estão os ingredientes reunidos” começou por dizer.

Manuel Espírito Santo estreou-se este ano ao volante dos Protótipos, no ELMS e na Ultimate Cup Series e a sua adaptação e evolução tem sido notória sempre que se senta ao volante do LIgier LMP3: “Foi um passo importante na carreira. Ingressar nas corridas de resistência partilhando a condução com colegas de equipa é uma gestão muito interessante de se fazer. Não dependemos só de nós, é todo um trabalho de equipa que tem de ser feito. Este fim-de-semana acredito que vamos ser bem sucedidos se não existirem percalços de maior, como a chuva, por exemplo”, rematou.

Com os treinos livres a decorrerem hoje, sábado fica reservado a qualificação. A corrida começa no domingo pelas 9.15h e terá a duração de 4 horas.