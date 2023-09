Ultimate Cup Series: 600 Km do Estoril são no fim de semana | AutoSport

Realiza-se no próximo fim de semana, de 8 a 10 de setembro no Estoril a Ultimate Cup Series/600 Km do Estoril, quarta de seis provas da competição, numa organização do Motor Clube do Estoril.

Desde a sua criação em 2019, a Ultimate Cup Series encontrou o seu lugar no panorama do desporto automóvel com uma fórmula que combina Endurance e Sprint, nos circuitos europeus mais míticos como é o caso de Paul Ricard, Hockenheim e Estoril.

Gentlemen Drivers, Guest, jovens talentos ou pilotos profissionais, uma das forças da série é dirigir-se a todos os perfis de pilotos e adaptar-se às ambições de cada um. Entre estas categorias, os desafios Endurance Proto e Endurance GT Touring são a base da pirâmide de acesso às míticas 24 Horas de Le Mans.

Entre os 200 carros reunidos nos paddocks, várias marcas de prestígio estão em prova: Porsche, Ferrari, Aston Martin, Lamborghini, Mercedes, Corvette, Alpine, Ligier, Peugeot, Renault, Nova, Duqueine…

Os pilotos também fazem a reputação do campeonato, uma vez que nomes bem conhecidos do desporto automóvel, mas também do público em geral, já passaram pela competição, como por exemplo, Sébastien Loeb, Nicolas Prost, Stéphane Ortelli, Emmanuel Collard, entre muitos outros.

No Circuito do Estoril, em pista estarão as Classes: Troféu Fórmula, Troféu Proto, Troféu GTE & troféu GTS

Horário

Sexta-Feira – 08/09/2023 Desenrolar Da Prova/Evento

Início Fim Duração Classe Sessão

16:00 16:20 00:20 Troféu Fórmula Crono

18:10 18:25 00:15 Troféu Gts Crono 1

18:30 18:45 00:15 Troféu Gts Crono 2

Sábado – 09/09/2023

09:15 09:35 00:20 Troféu Fórmula Corrida 1

09:55 10:20 00:25 Troféu Gts Corrida 1

10:35 10:50 00:15 Troféu Proto Crono 1

10:55 11:10 00:15 Troféu Proto Crono 2

11:50 12:10 00:20 Troféu Formula Corrida 2

12:30 12:55 00:20 Troféu Gts Corrida 2

14:00 14:15 00:15 Troféu Gts Crono 1

14:20 14:35 00:15 Troféu Gte Crono 2

14:40 14:55 00:15 Troféu Gte Crono 3

15:20 15:40 00:20 Troféu Fórmula Corrida 3

16:05 16:55 00:50 Troféu Gts Corrida 3

Domingo – 10/09/2023

Início Fim Duração Classe Sessão

09:15 13:15 04:00 Troféu Proto Corrida

14:00 18:00 04:00 Troféu Gte Corrida