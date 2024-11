Ultimate Cup: Pedro Perino quer lutar por nova vitória em Paul Ricard

A sexta e última prova da Ultimate Cup Series terá, como habitual, transmissão em direto no canal YouTube do campeonato .

“A vitória em Magny-Cours, à chuva, mostrou que podíamos perfeitamente lutar pelo título da Ultimate Cup Series, mas infelizmente tivemos de falhar a prova de Hockenheim, em julho, por coincidir com uma prova da ELMS. Isso retirou-nos pontos importantes”, recordou Pedro Perino, que chega à última corrida da época no 4º lugar do campeonato, ainda com hipóteses matemáticas de ser campeão. “O nosso grande objetivo é voltar a lutar pela vitória nos LMP3, sem pensar muito nas contas do campeonato, porque não dependemos só de nós para chegarmos ao título. Sinto que estou num bom momento em termos pessoais, mas estas corridas da Ultimate Cup também são muito competitivas e imprevisíveis. Vou focar-me em fazer o meu trabalho e fechar bem a temporada, que tem sido intensa”, disse Pedro Perino, antes de viajar para França.

Apesar de ser um dos mais jovens do campeonato, Perino já teve uma temporada marcante, com pódio na European Le Mans Series em Mugello e vitória na corrida em Magny-Cours. Este fim de semana, ele busca mais um triunfo nos LMP3 para encerrar a temporada em alta.

Após vencer a corrida de LMP3 da Ultimate Cup Series em Magny-Cours, o jovem piloto português Pedro Perino, de 19 anos, retorna à França para a etapa final da temporada no circuito de Paul Ricard. Perino, que vive uma fase positiva, tentará repetir o bom desempenho ao volante de um Ligier, em parceria com o alemão Dane Arendsen e o francês Romain Favre.

