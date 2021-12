UCS: Depois de três anos e títulos, Miguel Cristóvão quer voos mais altos | AutoSport

Miguel Cristóvão terminou 2021 com o seu segundo título consecutivo na Ultimate Cup Serie e pelo terceiro ano seguido, concluiu a temporada com um cetro. Agora, o piloto de Lisboa prepara.se para voos mais altos.



Qual o balanço que fazes desta temporada?

Miguel Cristóvão: Muito positivo. Dominámos a época com várias poles, vitórias e fomos sempre muito competitivos em pista frente a uma oposição forte e que tinha pilotos de nível mundial. Para além disso, evolui como piloto e hoje estou perfeitamente à-vontade com os LMP3. A equipa, no geral, também ficou mais forte, o que foi decisivo para no final do ano conquistarmos os títulos.



Qual foi o melhor momento da temporada?

Miguel Cristóvão: O meu andamento em Portimão, na ronda portuguesa da Le Mans Cup, foi um momento importante. Demonstrei estar entre os mais rápidos do mundo neste tipo de carros e as equipas que competem na classe LMP3 tomaram nota. Terminei o ano muito forte e nas últimas três corridas senti-me perfeitamente adaptado a este tipo de carros, que têm mais apoio aerodinâmico que os GT, e por isso, são muito mais exigentes.



Depois desta temporada, que aspecto consideras ter de melhorar para o futuro?

Miguel Cristóvão: Existe sempre margem para progredir e é nessa evolução constante que estou a trabalhar constantemente. Sinto que ainda posso ser ligeiramente mais rápido e consistente nestes carros, por isso, vou continuar apostar na evolução e em campeonatos com LMP3.



Quais são os teus planos para 2022?

Miguel Cristóvão: Estou a trabalhar para montar um projeto no European Le Mans Series ou na Le Mans Cup. É evolução natural, depois de dois anos muito bem-sucedidos na Ultimate Cup Series. É um degrau acima que me obrigará continuar a evoluir enquanto piloto. Para além disso, sinto que estou a pilotar melhor que nunca e, assim, não faz sentido parar, para já .