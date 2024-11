Type-R Legacy Cup: O Regresso Emocionante do Troféu Honda

A época de 2024 do Troféu Type-R Legacy Cup culminou num sucesso impressionante, com uma adesão muito significativa de pilotos e equipas, com provas disputadas em Portugal e Espanha, e com uma resposta calorosa por parte do público, fervorosos adeptos e apaixonados pelo primeiro “Type-R”, modelo que marcou tantas gerações e condutores no início do ano 2000, e que até hoje mantém um legado de Fãs do característico som de alta rotação da sua unidade propulsora, o fabuloso motor K20A2.

Este troféu monomarca, centrado nos icónicos Honda Civic Type-R EP3, e à semelhança do antigo Troféu Honda BPI Cup, voltou a conquistar o seu espaço no desporto motorizado, graças à vontade e empenho dos irmãos Carlos e Joaquim Barbosa. A dupla devolveu o brilho a uma competição que havia sido deixada para trás, atraindo de novo pilotos consagrados, e desafiando outros a experimentar a adrenalina de conduzir um verdadeiro Type-R de competição!

Dinamização e Modernização do Troféu

Carlos, Joaquim e a equipa da G’s Competizione apostaram numa estratégia de modernização que tem como objetivo dar maior visibilidade aos pilotos e às suas equipas. O troféu foi promovido com uma abordagem inovadora, marcada por uma forte presença digital, com um website dedicado e redes sociais ativas.

Nos paddocks, a equipa esteve sempre presente para dar apoio e assistência a todos os participantes e até mesmo com os mais prestigiados Simuladores de Realidade Virtual dedicados exclusivamente para os pilotos do troféu para reconhecimento de pista, garantindo uma experiência de corrida de excelência e elevando o nível do troféu. Esta reestruturação teve ainda a colaboração de marcas parceiras que ajudaram a tornar o projeto realidade, oferecendo visibilidade e prestigiando os pilotos, quer pelas vitórias, quer pela dedicação ao troféu.

Entre os prémios concedidos pela G’s Competizione, destacam-se:

• 5000€ dedutíveis em inscrições

• 10 máquinas de Café – Delta Q

• 56 Kits de Revisão – Pdauto

• 5 Smartwatch Smart HS – Caymline

• 50 Garrafas de Espumante Miogo Extra Bruto Reserva

• 4 Extintores Filfogo

• 40 Convites Refeição H3 e Tomatino para pilotos e equipas

• 33 Troféus Exclusivos Metal Prime

• 56 Kits de Limpeza Automóvel – Fun “As cool as Life”

A Temporada de 2024: Um Ano Marcante

Com presença em Portugal e Espanha, o troféu realizou um total de 10 corridas ao longo da temporada, com 6 vencedores distintos: Joel Reis, Luís Delgado, João Ventura, Ginho Rodrigues, Filipe Ferreira e Estevão Oliveira.

Destaque para o recorde ibérico da maior grelha de Honda Civic Type-R EP3, com 14 carros, que até então teria sido apenas de 8 Honda.

As cinco rondas principais reuniram números impressionantes:

• Ronda 1 | Estoril – 10 carros / 16 pilotos

• Ronda 2 | Jerez – 8 carros / 13 pilotos

• Ronda 3 | Vila Real – 13 carros / 22 pilotos

• Ronda 4 | Estoril – 11 carros / 17 pilotos

• Ronda 5 | Portimão – 14 carros / 22 pilotos

No total, a temporada contou com a participação de 27 equipas (entre duplas e individuais), totalizando 37 pilotos diferentes ao longo do ano.

Vencedores da Época: Luís Delgado e Estêvão Oliveira Brilham em 2024

Na época de 2024, Luís Delgado e Estevão Oliveira destacaram-se como os grandes vencedores, com um desempenho notável que elevou a dupla ao topo da TypeR Legacy Cup. Em 10 provas, alcançaram 8 pódios, venceram 4 corridas, conquistaram 2 pole positions em qualificações e acumularam um total de 206 pontos, assegurando uma confortável vantagem de 46 pontos sobre o segundo lugar.

Luís Delgado, refletindo sobre o sucesso e o crescimento do troféu, expressou a sua satisfação com a temporada. A convite de Estevão, assumiu o desafio de competir e de ser o preparador durante as duas primeiras épocas, algo que aceitou com grande entusiasmo. Com forte determinação, Luís partilhou que o seu objetivo sempre foi vencer o troféu, aproveitando cada corrida para demonstrar a sua experiência e dedicação aos desportos motorizados.

Regressar às pistas após uma pausa de 8 anos, quando participou pela última vez em corridas de velocidade num troféu, foi, nas suas palavras, uma experiência muito especial e gratificante, sobretudo pela presença e apoio constante de todos. Para 2025, Luís Delgado anunciou que o carro continuará em competição, mas com o seu irmão e Estevão Oliveira ao volante, reforçando o compromisso da equipa com o troféu.

Delgado fez questão de deixar uma nota de agradecimento à organização do evento, elogiando o trabalho em fazer crescer o troféu e atrair cada vez mais participantes:

“Com uma grelha de pilotos experientes e aguerridos em pista, esta competição está cada vez mais forte, e só posso desejar que 2025 seja um ano de grande sucesso para todos,” concluiu.

Estevão Oliveira também partilhou a sua visão sobre a temporada. “Foi um ano espetacular! A organização está de parabéns por tornar o troféu competitivo! Não posso deixar de agradecer ao meu parceiro, Luís e a toda a nossa equipa, que estiveram incansavelmente a fazer o melhor! Espero que o próximo ano seja ainda mais competitivo e divertido! Muito obrigado à organização e a todas as equipas do troféu!”

Um Futuro Promissor

A resposta positiva à edição de 2024 superou todas as expectativas, deixando assim prever boas perspetivas para a nova época com novas inscrições e pelo menos mais 4 carros já em construção. A organização G’s Competizione promete continuar a inovar e a atrair novos pilotos, com o objetivo ambicioso de alcançar uma grelha de 25 Type-R.

O Troféu Type-R Legacy Cup provou ser uma das competições mais emocionantes e cativantes do automobilismo nacional, levando a emoção e a adrenalina a todos os que se aventuram nesta competição apaixonante.