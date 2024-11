Type R Legacy Cup: O balanço de 2024 de um troféu que continua a crescer

A Type R Legacy Cup termina o ano com excelentes indicações para o futuro. Com o interesse a aumentar cada vez mais, a época terminou com 14 carros em pista, um sinal claro do crescimento da competição, mas Carlos Barbosa, um dos líderes do projeto, quer mais e olha para o futuro com ambição, mas sempre com os pés assentes na terra.

A Type R Legacy Cup é a herdeira da Civic Atomic Cup que depois mudou de nome para Cars and Vibes. Um troféu pensado para ser “low cost” onde os Honda Civic Type R EP3 são as estrelas. O carro foi escolhido pela sua fiabilidade, potencial e disponibilidade. Os primeiros passos foram interessantes, mas a competição foi perdendo interesse. Em 2024 Carlos Barbosa e Joaquim Barbosa pegaram no projeto e deram-lhe a revitalização necessária. Uma comunicação muito melhor, prémios por corrida, um conjunto de regulamentos estáveis… Foi preciso refazer e repensar um troféu que não atingiu o potencial que muitos lhe antecipavam.

As grelhas foram crescendo, e terminar o ano com 14 carros em pista, com mais três carros a serem preparados e com outros carros já feitos a quererem juntar-se é a prova de que há trabalho bem-feito. Carlos Barbosa fez o balanço da época e falou dos objetivos para 2025.

Oiça a entrevista no link abaixo:

Foto: NunOrganista