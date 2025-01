Type-R Legacy Cup: As novidades para 2025

O Type-R Legacy Cup destacou-se em 2024, mostrando potencial de crescimento muito interessante, vivendo da nostaliga dos velhos tempos em que os troféus monomarca, especialmente do Troféu BPI. Com o mote “O Legado Continua”, o evento de lançamento da época 2025 celebrou a paixão pelo desporto motorizado e pelo lendário Honda Civic Type-R EP3.

A cerimónia contou com a ilustre presença de Tiago Monteiro, padrinho oficial do troféu, que entregou a Taça dos Grandes Vencedores 2024, Luís Delgado e Estevão Oliveira, destacando as conquistas da última temporada.

Foram também apresentadas as novidades para 2025. O troféu Honda Civic Type R contará com novas evoluções técnicas, com particular destaque na suspensão nova com múltiplas afinações, que permitirá explorar melhor o potencial do chassi EP3.

Um novo pneu com mais “grip” irá ser estreado também visando maior competitividade e velocidade em pista. As equipas vão poder contar também com apoio técnico de proximidade através da TougeSpeedShop.

A temporada de 2025 promete ser ainda mais marcante, e a G’s Competizione deu o pontapé de saída ao revelar a primeira decoração de um Honda Civic Type-R EP3 para este ano. Inspirada no icónico WTCC FK2R Castrol Racing, que Tiago Monteiro pilotou, a decoração presta uma homenagem à história e emoção desse capítulo memorável.

Calendário da Temporada 2025

Com o regresso de pistas lendárias e a novidade da inclusão de Monteblanco em substituição de Jerez, o calendário de provas da Type-R Legacy Cup 2025 apresenta-se assim:

● Ronda 1: Estoril – 12 a 13 de abril

● Ronda 2: Monteblanco – 24 a 25 de maio

● Ronda 3: Vila Real – 04 a 06 de julho

● Ronda 4: Estoril – 20 a 21 de setembro

● Ronda 5: Portimão – 24 a 26 de outubro

A Type-R Legacy Cup 2025 reafirmou o seu compromisso em celebrar a história, fomentar novas gerações de talentos e criar memórias inesquecíveis ao volante do lendário Honda Civic Type-R EP3. A aceitação da competição tem sido muito boa e perspetiva-se a participação de, pelo menos, 15 carros, com a possibilidade de mais, aproximando-se muito do objetivo da organização em ter 20 carros em pista, abrindo as portas para uma grelha única.