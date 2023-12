Tudo pronto para os 500 km do Estoril deste fim de semana | AutoSport

Os 500 km do Estoril, que se realizam no fim de semana do Estoril Endurance Festival, é uma prova plena de história e que promete muita animação. A prova que tradicionalmente fecha a temporada de velocidade em Portugal regressa este ano ao Autódromo do Estoril, para a sua décima primeira edição, criando mais um momento de celebração no mais antigo circuito permanente do nosso país.

Uma corrida tem já um longo historial, tendo a sua primeira edição sido realizada em 1984, então com nomes sonantes do panorama nacional do desporto automóvel a marcar presença, acabando a vitória nas mãos de Pedro Meireles e Christian Melville aos comandos de um fabuloso Alfa Romeo GTV6 da Luigi Racing.

Mas outros os nomes que marcaram a história da prova, como é o caso de Rufino Fontes, Bernardo Sá Nogueira, Carlos Rodrigues, Manuel Fernandes, Pêquêpê, Diogo Castro Santos, Manuel Gião, etc.

Pedro Estrela é o piloto mais vitoriosos dos 500 km do Estoril, tendo provado o doce sabor da vitória por três vezes, entre 2000 e 2022, sempre aos comandos de um Renault Clio 2.0 RS.

Ao fim de vinte anos, e com uma edição, em 2019, pelo meio, a tradicional prova volta este ano com máquinas que cobrem um espaço temporal de cinquenta anos.

O carro mais antigo será o Datsun 1200 de Grupo 1 que será dividido por Marco Martins, conhecido como o ‘Ken Block de Portugal’, José Trovão, José Cruz e Pedro Alves, esperando o quarteto andar mais para a frente que para o lado.

Do lado dos carros mais recentes estão os Ginetta G40 GT5, carros que se estrearam em pista em 2010, mantendo-se em atividade até aos dias de hoje.

Estas máquinas estiveram este ano ao serviço do FPAK Junior Team no Iberian Supercars Endurance e Campeonato de Portugal de Velocidade, permitindo conhecer novas estrelas da Velocidade. Os irreverentes GT ingleses estarão presentes à partida dos 500 km do Estoril através de duas unidades – uma para Nuno Breda, Manuel Almeida, Ricardo Gomes, Pedro Reis Ferreira e João Moreira, e outra para Pedro Poças, campeão nacional de clássicos em 2022, e Pedro Cabral Menezes.

Também do lado dos carros mais modernos está o Porsche Cayman GT4 Clubsport operado pela Garagem João Gomes e que já participou, igualmente, no Iberian Supercars Endurance e no Campeonato de Portugal de Velocidade. Desta feita, a máquina da marca de Weissach será dividida por José Carvalhosa e Guilherme Dal Maso.

Constantes na lista de inscritos estão ainda carros como o Honda Civic Type-R, três unidades – um para Hugo Marcos, Flávio Santos e Filipe Barreto, outro para Nuno Figueiredo, Pedro Cerqueira, José Cerqueira e João Diogo Santos, e outro para Tomás Ribeiro, Guilherme Oliveira, Alexandre Areia e João Moutinho.

Este último é um carro com nomes de peso, uma vez que tem um piloto que já venceu corridas de LMP3, Guilherme Oliveira, e o vencedor deste ano do Super Seven, Alexandre Areia.

Numa exótica Volvo 850 poderemos encontrar Rui Miritta, que no passado fim-de-semana venceu uma das provas do Iberian Supercars Endurance e Campeonato de Portugal de Velocidade na divisão Cup, e Nuno Mousinho Esteves, piloto que tomou parte na primeira prova do FIA GT em Portugal.

Existem ainda carros como o KIA Picanto, o FIAT Punto, o Renault Clio Sport ou o Citroen C1, máquinas de baixa cilindrada, mas que têm os seus atributos numa prova com a extensão de quinhentos quilómetros.

Um carro muito curioso será o Peugeot 309 GTI, dividido por José Cruz, Pedro Boa-Alma, José Mil-Homens e Francisco Teixeira, alguns engenheiros dos automóveis que, desta vez, estarão do outro lado da barricada.

A presença internacional está assegurada por Cor Euser, ex-piloto do Campeonato do Mundo de Sport-Protótipos, que terá como colega de equipa Jeroen van den Heuvel, num BMW M3 E46, uma máquina proveniente dos Países Baixos que será igualmente impressionante.

Estes são argumentos suficientes para que os 500 km do Estoril regressem auspiciosamente e continuem a marcar a história da Velocidade, juntando-se os vencedores deste ano a nomes que marcaram o automobilismo nacional

Os 500 km do Estoril fazem parte do Estoril Endurance Festival, evento que acolherá os 250 km do Estoril, a prova de encerramento de temporada do Iberian Historic Endurance, as duas corridas de final de época da Carrera Los 80 e ainda a prova de duas horas que decidirá as contas do Group 1 Portugal.

Os bilhetes para o paddock poderão ser adquiridos em BOL.pt ou nas bilheteiras do Autódromo do Estoril nos dias 2 e 3 de Dezembro.