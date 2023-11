Tudo preparado para o regresso das Taças do Mundo FIA de Fórmula 3 e GT | AutoSport

Estão em curso os preparativos finais para a Taça do Mundo FIA de Fórmula 3 e para a Taça do Mundo FIA de GT, uma vez que o icónico circuito citadino da Guia está pronto para desafiar os pilotos ao longo de quatro dias repletos de ação do 70º Grande Prémio de Macau. Ambas as categorias FIA apresentam bons pelotões com vários vencedores anteriores entre os inscritos.

Esta semana, de 16 a 19 de novembro, regressam as Taças do Mundo FIA de Fórmula 3 e GT ao famoso evento de Macau, depois da última edição ter tido lugar em 2019, devido às restrições resultantes da pandemia, celebrando a 70.ª edição com inscrições esgotadas em ambas as categorias.

De quinta-feira a domingo, alguns dos melhores pilotos de F3 e GT e as suas equipas estarão em ação no Circuito da Guia, um dos mais exigentes circuito citadinos.

Com uma lista de antigos vencedores que inclui Ayrton Senna, Michael Schumacher e David Coulthard, a principal corrida de F3 de Macau continua a ser um traçado fundamental para testar os jovens talentos que ambicionam alcançar a Fórmula 1. Na verdade, três dos pilotos que participaram da última Taça do Mundo de Fórmula 3 em 2019 – Liam Lawson, Logan Sargeant e Yuki Tsunoda – correram na Fórmula 1 nesta temporada. Embora existam vários vencedores duplos, nenhum piloto de F3 venceu o Grande Prémio de Macau mais de duas vezes, entre eles António Félix da Costa (2012 e 2016). Dan Ticktum, que triunfou em 2017 e 2018, vai a tentar mudar isso.

“É uma das corridas mais prestigiadas fora da Fórmula 1, com muita história”, disse o piloto britânico que competirá pela Rodin Carlin. “Vencê-la novamente seria dizer ‘és a única pessoa que já a venceu três vezes’ e isso seria positivo para a minha carreira. Mas é a pista mais difícil do mundo e é incrivelmente gratificante quando se acerta.”

Cinco construtores e todos os anteriores vencedores da Taça do Mundo FIA GT reuniram-se em Macau. Entre eles está Raffaele Marciello, que triunfou em 2019.

“O Circuito da Guia é fantástico”, disse Marciello, que fará a sua última prova como piloto oficial da Mercedes-AMG durante a Taça do Mundo FIA GT deste fim de semana. “Normalmente, corre-se com pouco ‘downforce’, por isso a pista é muito complicada de conduzir. É muito especial ir para lá, uma vez que o evento se realiza novamente como Taça do Mundo FIA de GT. Macau vai ser fantástico este ano, um belo espetáculo para todos”.

Vencedores recentes:

Taça do Mundo de Fórmula 3 da FIA

2019: Richard Verschoor

2018: Dan Ticktum

2017: Dan Ticktum

2016: António Félix da Costa

2015: Felix Rosenqvist

Taça do Mundo FIA GT

2019: Raffaele Marciello – Mercedes-AMG

2018: Augusto Farfus – BMW

2017: Edoardo Mortara – Mercedes-Benz

2016: Laurens Vanthor – Audi

2015: Maro Engel – Mercedes-Benz

Foto: FIA