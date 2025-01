Tudo o que há para saber da C1 Eurocup, a alternativa ao Endurance

2025 marca o regresso do Sprint à C1 Eurocup. O troféu, promovido e organizado pela Motor Sponsor e que reúne em pista os emocionantes e irreverentes C1, volta a inovar com um calendário com 5 jornadas, 4 circuitos e 2 países que se assume como uma alternativa ao Endurance.

Uma temporada, 7ª da competição, que se destaca pela estreia absoluta da C1 Eurocup em Espanha, com uma jornada no Circuito de Monteblanco, e pela presença pela primeira vez no histórico Circuito Internacional de Vila Real. Um calendário completo, que contempla duas deslocações ao Circuito do Estoril e a decisão dos títulos no Autódromo Internacional do Algarve.

Uma época de Sprint destinada a equipas de 1 a 2 pilotos, com uma estrutura por fim de semana que inclui: treinos livres (20/25M); treinos cronometrados (20/25M); corrida 1 (25M); corrida 2 (25M). No total, 8H30M de condução por C1/época, num calendário em grelha partilhada com o CPV 1300 da ANPAC, e em que o regulamento técnico de C1 é igual nas provas de Sprint e Endurance.

Entre as classes, a novidade é o regresso da C1 NEW, para equipas com pilotos que têm no máximo 2 corridas de velocidade realizadas antes do início da época de 2025. A PRO destina-se a equipas com pilotos com palmarés – títulos, vitórias, pódios ou voltas mais rápidas – em provas/eventos nacionais e internacionais, ao passo que a AM será disputada por equipas em que no mínimo 50% dos pilotos não pode ter palmarés. A GEN 1 reserva-se a equipas com C1’s de 1ª geração.

A inscrição nas provas pode ser realizada com a opção Arrive & Drive, em que a organização garante às equipas a participação chave-na-mão com tudo incluído: inscrição; C1 pronto a correr; assistência técnica durante o evento; consumíveis (pneus, gasolina, travões, lubrificantes); transporte. Nesta opção, os pilotos só precisam de ter capacete próprio e fato de competição. O pack Arrive & Drive por prova de Sprint tem o valor de 2.250€ + IVA. Em opção, existe o pack Arrive & Drive época, que garante a participação nas 5 provas por 10.000€ + IVA, ao invés de 11.250€ (valor de 5 packs prova em separado).

André Duarte, responsável pela relação com Pilotos e Equipas da C1 Eurocup, destaca: “A C1 Eurocup vai para a sua 7ª temporada, o que é um marco de longevidade num troféu em Portugal, e algo só conseguido graças aos pilotos e equipas que têm feito este trajeto connosco, e a quem agradecemos. Mas não queremos ficar por aqui, e é com o objetivo constante de evoluir a competição e de proporcionar a melhor experiência a todos os intervenientes que apresentamos também um calendário de Sprint para 2025, com 5 jornadas, 4 circuitos e 2 novidades absolutas, Vila Real, um traçado onde todos querem estar, e a estreia em Espanha, com a presença num circuito totalmente renovado, Monteblanco. Desta forma, e mantendo os custos controlados, o calendário de Sprint assume-se como uma alternativa ao Endurance, oferecendo a pilotos e equipas a possibilidade de realizarem uma época completa num formato distinto e de competirem em novas pistas. Assim, a C1 Eurocup alarga o seu leque de opções, para mais um ano que se espera marcado pela competitividade e excelente ambiente, dentro e fora de pista.”

C1 Eurocup | Calendário Sprint 2025

1ª Circuito do Estoril | 12-13 Abril

2ª Circuito de Monteblanco | 24-25 Maio

3ª Circuito Internacional de Vila Real | 4-6 Julho

4ª Circuito do Estoril | 20-21 Setembro

5ª Autódromo Internacional do Algarve | 24-26 Outubro