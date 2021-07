Luís Sepúlveda venceu a corrida 1 do Troféu Mini no Estoril. O homem do Mini #11 terminou os 20 minutos de corrida com uma vantagem de 6.476s para o segundo classificado, José Dias.

O piloto brasileiro Guilherme Affonso fechou o pódio, a 6.823s do vencedor.

Resultados completos aqui.