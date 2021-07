Troféu Mini: Sepúlveda e Dias dividem vitórias | AutoSport

O troféu Mini chegou ao Autódromo do Estoril com ‘ganas’ de voltar à ação de corrida uma vez mais depois de um mês de paragem. Desta feita, as 10 equipas da competição de pequenos citadinos britânicos teriam duas corridas de 20 minutos pela frente, novidade para este fim de semana no traçado do município de Cascais.

Corrida 1: Triunfo de Luís Sepúlveda

O piloto alfacinha triunfou à frente do piloto de Braga José Dias e do brasileiro Gui Affonso. Este trio protagonizou uma batalha épica ao longo dos 20 minutos de corrida. Luís Sepúlveda confessa que “tive que me esforçar para arrancar esta vitória, os Safety Cars vieram atrapalhar um pouco, mas no final tenho ótimos motivos para estar satisfeito, pois foi uma corrida cheia de adrenalina e emoção mas sempre com muito Fair Play”.

Luis Sepúlveda manteve sempre a liderança mas foi pressionado primeiro por João Fedorowicz e Gui Affonso, mas foi José Dias que foi recuperando terreno até conseguir a segundo posição.

Bruno Lima foi o quarto a receber a bandeirada de Xadrez, na frente de Rúben Veludo que era perseguido por João C. Silva, estes três pilotos terminaram separados por apenas 2 segundos de distância. Joel Reis estreou-se da melhor forma, sendo o sétimo classificado a receber a bandeira de Xadrez, na frente de Manuel Moura Teixeira. João Fedorowicz, um dos favoritos à vitória não conseguiu evitar um toque com outro concorrente o que o obrigou a recolher às boxes mais cedo.

Corrida 2: Nuno Dias foi mais forte

Fernando Soares liderava o pelotão quando as luzes do semáforo apagaram e os 10 “Mighty Minis” receberam ordem de partida para a segunda corrida do fim de semana. Durante os 20 minutos de corrida a incerteza de quem iria receber a bandeira de xadrez era grande. Inicialmente Fernando Soares aguentou a liderança perseguido por Gui Affonso, Rui Salvada, Bruno Lima e Nuno Dias. O brasileiro assistido pela Garagem João Gomes passou brevemente pela liderança bem assim como Rui Salvada que demonstrou um excelente andamento. Já Bruno Lima, que apenas começou a competir em 2021, continuou a sua progressão e foi pela primeira vez líder de uma corrida. No entanto a experiência falou mais alto e vindo de Braga, Nuno Dias, numa equipa onde o carro é totalmente preparado pelos próprios, assumiu a liderança nunca mais a largou, defendendo a sua posição com toda a sua mestria. Aproveitando o facto de o Troféu Mini correr em conjunto com o Group 1 Portugal, Dias colocou dois carros entre ele e o restante pelotão e assim conseguiu obter a sua segunda vitória da temporada assinalando também a volta mais rápida da corrida. O segundo a cruzar a linha de chegada foi Bruno Lima, que preparado pela Martinho Sport, obtém assim o seu melhor resultado. Fernando Soares, autor da ‘Pole Position’ no dia anterior, viu a bandeira de xadrez no terceiro posto. Rui Salvada e Gui Affonso travaram uma autêntica batalha de titãs, conseguindo o piloto português levar a melhor sobre o piloto brasileiro, terminando a última corrida do fim de semana no quarto e quinto posto respetivamente.

Joel Reis, depois de se estrear na corrida 1, conseguiu rapidamente alcançar o pelotão durante toda a corrida esteve em lutas com Rúben Veludo. Ora seguia Joel à frente, ora seguia Rúben e aquando a contagem decrescente do relógio chegou ao fim foi o piloto de Fátima, assistido pela ARS Motorsport a cruzar a linha de chegada na frente. Estes dois pilotos foram os sexto e sétimo a receber a bandeirada de xadrez.

Mário Marcão de igual modo ao seu colega de equipa não teve um retorno muito feliz, pois o Mini 74 acabou por furar um pneu obrigando o piloto de Évora a recolher às boxes mais cedo.

Para Diogo Ferrão, “a vinda ao traçado do Estoril é sempre uma ocasião especial. Um Circuito com muita tradição, tão desafiante e icónico no panorama nacional e europeu. Ao fim de 5 anos é bom ver que o troféu segue com uma adesão tão boa como nos primeiros anos, só tenho que agradecer a todos os pilotos e equipas presentes e fico especialmente contente por ver que há novos pilotos a dinamizarem um grupo cheio de pessoas com boa disposição a desfrutarem da sua paixão pelo desporto motorizado e por estes clássicos de competição.”

O Troféu Mini retomará a sua atividade nos dias 06/07 de Novembro no Jerez La Leyenda no circuito espanhol de Jerez La Frontera.