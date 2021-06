Troféu Mini: Regresso às pistas em Espanha | AutoSport

O Troféu Mini continua a sua atividade de 2021 no Circuito de Jarama. Após uma primeira prova emocionante serão 6 as equipas que enfrentarão as constantes mudanças de direção do traçado Madrileno.



A equipa vencedora das duas primeira corridas de 2021, Luís Sepúlveda e Fernando Soares regressam e com fortes ambições, já que Sepúlveda é um forte conhecedor do traçado. A dupla será assistida pela Martinho Sport. Também pelas mãos do preparador baseado em Mafra, regressam Paulo e o filho Bruno Lima que tiveram uma belíssima estreia em corridas em Portimão e agora vão continuar a sua aprendizagem. O piloto Madrileno Francisco Borreguero regressa para correr e casa e partilhará o pequeno citadino inglês com Arturo de Onis que se estreia na competição.

De Braga, para mais um ataque às vitórias, regressam os sempre rápidos irmãos Dias, que estarão presentes neste fim de semana em território espanhol para conseguirem a sua primeira vitoria em Jarama.

Do outro lado do Oceano Atlântico chega-nos Gui Affonso que partilhará o carro com o seu conterrâneo João Fedorowicz, sempre preparado pela Garagem João Gomes. Não estará só na estrutura lisboeta, com eles estará Henrique Mesquita que fará a segunda corrida da sua vida. Apesar do forte andamento destes pilotos, Jarama não será fácil, pois os 3 Pilotos irão guiar pela primeira vez na difícil pista Espanhola!



Para o organizador do evento, Diogo Ferrão, “Mais uma prova mais um Piloto que se estreia no Trofeu. Esperamos mais uma prova super interessante com muitas ultrapassagens entre todo o pelotão para agrado do limitado publico que poderá voltar a estar nas bancadas”.