Troféu Mini prossegue em Jarama | AutoSport

O Estoril Welcoming Spring mostrou novamente, como mais de seis décadas depois, os pequenos Mini continuam a proporcionar excelentes corridas e um espectáculo ímpar, algo que se espera que se repita na segunda jornada da sexta temporada do Troféu Mini, que se disputa este fim de semana no programa do “Supercars en Jarama”.

A competição que se destina aos modelos MK4 SPI e MPI, de acordo com a regulamentação inglesa “Mighty Mini”, ou seja, com motores e a caixa de velocidades próximas das de série, regressa ao activo, após um mês de interregno, no lendário circuito de Jarama. Nas curvas e contracurvas do traçado madrileno, aonde se aguarda muito calor dentro e fora da pista, a luta pelos louros da vitória será a seis.

Dada a ausência da dupla líder do troféu, Luís Sepúlveda e Duarte Aguiar, o favoritismo na segunda prova da temporada recai em Mário Marcão e na parelha pai e filho Bruno e Paulo Lima. Mário Marcão vem de uma jornada muito positiva no Estoril que o catapultou para o segundo lugar da classificação geral. Já pai e filho Bruno e Paulo Lima regressam a um circuito aonde terminaram por duas ocasiões à porta do pódio na sua estreia em 2021. Motivados pelo segundo posto conquistado na segunda corrida da prova de abertura da temporada, a família terceira classificada no troféu procura levar pela primeira vez o Mini preparado pela RP Motorsport ao primeiro lugar do pódio.

Joel Reis e Rui Silva entraram com o pé direito esta temporada, sendo a dupla mais rápida em pista na primeira corrida da jornada inaugural no Autódromo do Estoril. Porém, o abandono na segunda corrida foi um revés que a dupla da Medirolo Racing Team quer esquecer com um bom resultado na visita ao país vizinho.

Desta vez a correr a “solo”, Francisco Pinto, que ao longo destes últimos anos tem sido um animador da competição dos carros ingleses, irá conduzir pela primeira vez o seu Mini em Jarama e poderá usar certamente a sua experiência para ter uma palavra a dizer na discussão pela supremacia nas duas corridas. Também a correr sozinho, Ruben Veludo faz a sua estreia num circuito que por nove ocasiões na sua história acolheu o mundial de Fórmula 1.

Por fim, a local Andrea Fernandéz, que tem no seu currículo participações em provas de viaturas clássicas, será a primeira piloto espanhola a participar na competição que se guia por três princípios básicos: diversão, elegância e competitividade.

Para Diogo Ferrão, o CEO da Race Ready, “o Troféu Mini continua a contribuir para a evolução de vários pilotos e esta viagem a Espanha irá abrir a porta ao troféu a novos pilotos, como também irá permitir aos nossos pilotos conduzirem numa das pistas mais emblemáticas da Península Ibérica. Depois das lutas muito interessantes que assistimos no Estoril, esperamos um espectáculo da mesma dimensão no Circuito de Jarama.”

Após a qualificação, a realizar no sábado, dia 14 de Maio, as duas corridas do Troféu Mini, que serão em conjunto com as do Group 1 Portugal, estão previstas para domingo, dia 15 de Maio, às 10h15 e 15h35 hora local. Quem não se puder deslocar a Jarama, poderá sempre acompanhar as provas em directo nas redes sociais Facebook e Youtube da Race Ready e do Troféu Mini.

PROGRAMA “SUPERCARS EM JARAMA”

SÁBADO (14 maio)

11:50/12:50 – Treinos Privados – Group 1 + Troféu Mini

15:25/16:05 – Qualificação – Group 1 + Troféu Mini

DOMINGO (15 maio)

10:15/10:55 – Corrida 1 – Group 1 + Troféu Mini

15:35/16:15 – Corrida 2 – Group 1 + Troféu Mini