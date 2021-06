Troféu Mini: Nuno e José Dias relançam contas com 2 vitórias em Jarama | AutoSport

Domingo logo pelas 10 da manhã, o Trofeu Mini voltou a Jarama para a sessão de treinos cronometrados que ditariam a ordem de partida para as duas corridas que mais tarde se viriam a realizar.



Os líderes do Troféu, Luís Sepúlveda e Fernando Soares desde cedo que marcaram o ritmo. À sexta volta o carro com o número 11 estabelece a marca que lhes deu a liderança na grelha de partida. Apesar de ser a sua primeira vez em Jarama, o Mini com as cores da Gulf de Paulo e Bruno Lima foram os segundos mais rápidos nesta sessão de qualificação, seguidos de perto pelos irmãos Nuno/José Dias com apenas seis décimas a separar estes dois carros. Em 4º lugar surgia a dupla brasileira Gui Affonso e João Fedorowicz que foram apenas 2 milésimas de segundo mais lentos. A fechar as grelha de partida referentes ao Troféu Mini apareciam Francisco Borreguero, que nesta jornada espanhola partilhava o carro com mais um estreante no Trofeu, Arturo de Onis. Já Henrique Mesquita fazia apenas a segunda corrida da sua vida partindo da sexta posição.



Com as grelhas formadas, os pilotos e máquinas aguardavam o apagar do semáforo no final da reta da meta para iniciarem a corrida. Quando a partida foi dada os 6 Mighty Minis aceleravam a fundo para 40 minutos de prova. A luta pela vitória foi dividida entre os Minis de Luis Sepúlveda/Fernando Soares e José e Nuno Dias com ultrapassagens constantes até à troca de Pilotos para divertimento dos 1.000 espectadores presentes. Aí a dupla minhota consegue ser mais eficiente nas boxes e ganha a margem suficiente para conseguir a primeira vitória da época 2021. Logo de seguida terminaram Sepúlveda/Soares seguidos de Affonso/Fedorowicz.

A completar o pelotão do Troféu Mini seguiram-se o carro de Paulo Lima e Bruno Lima, pai e filho com Henrique Mesquita logo atrás desta dupla familiar. Em 6º lugar ficaram os Espanhóis Francisco Borreguero e Arturo de Onis.



Feita a primeira corrida era tempo de recuperar forças e recompor os carros para a segunda e última corrida do fim de semana em terras espanholas. As equipas puseram mãos à obra e afinaram os pequenos citadinos para a derradeira prova do fim de semana.



Com a grelha igual ao primeiro desafio, os Minis lançaram-se para mais 40 minutos de intenso calor e velocidade.

Sepúlveda/Soares uma vez mais partiram da Pole Position com Gui Affonso a seu lado e os vencedores da corrida 1 logo atrás. Com a partida, a dupla Dias passou logo para a segunda posição partindo no encalce do carro número 11. Só que desta vez não iam sozinhos. Primeiro foi o Mini da família Lima que se juntou à luta pela vitória e depois foi o Mini sul americano que se conseguiu aproximar dos 2 primeiros e inclusive chegou a liderar a prova.



Novamente foram Nuno e José Dias os melhores na troca de pilotos, o que permitiu ganhar uma pequena vantagem, suficiente para não serem mais incomodados até final.



Atrás deste trio rapidíssimo terminou Paulo Lima e Bruno Lima que foram sem dúvida os melhores dos estreantes nesta pista, batendo a dupla madrilena Francisco Borreguero e Arturo de Onis que conquistaram o 5º lugar e que por sua vez se superiorizaram a Henrique Mesquita.



O Troféu Mini tem regresso marcado para os dias 10 e 11 de Julho no Autódromo do Estoril desta vez para 2 corridas de Sprint de 20 minutos.