Troféu Mini: Nuno Dias e José Dias venceram as duas corridas

Na deslocação a Braga, o Troféu Mini deu-nos corridas emocionantes, numa tarde onde o calor foi um grande factor.

Na primeira corrida, a vitória foi para Nuno Dias e José Dias, com André Camillo e André Pimenta logo atrás. O pódio ficou completo por João Fedorowicz.

História da Corrida 1

André Pimenta e Nuno Dias protagonizaram uma das mais intensas lutas em pista nesta primeira corrida, na luta pelo primeiro lugar. André Pimenta com a pole position, saiu na frente, mas com Nuno Dias colado, encetaram uma disputa que durou toda a corrida.

Na segunda volta foi o Mini Vermelho dos irmãos Dias a passar para a frente, com o ex-piloto dos Caterham a devolver a ultrapassagem na oitava volta. Sempre na traseira um do outro, o piloto de Braga voltou a passar para a frente duas voltas depois e conseguiu aguentar a vantagem.

A bandeira de xadrez chegou duas voltas depois com os dois Minis a terminarem com apenas quatro décimos a separá-los. No terceiro lugar, João Fedorowicz tentava acompanhar o ritmo dos líderes e era o comandante da categoria Vintage, com Jorge Setas e Vasco Nina no seu alcance a lutarem entre si, até que o líder do troféu, Vasco Nina, foi obrigado a visitar as boxes e perdeu muitos lugares.

Quem fez uma corrida de trás para a frente foi Rúben Veludo, conseguindo ainda passar Jorge Setas e terminar num fantástico quarto lugar. João Neves também se estreava em Braga e apesar de conseguir seguir o pelotão ao inicio, foi perdendo contacto fazendo um sexto lugar.

Gui Affonso conseguiu recuperar até ao sétimo lugar, após ter tido um problema no arranque. Já Miguel Sardo conseguiu mais um pódio com o terceiro lugar na categoria “Vintage”, sendo também a sua estreia em Braga.

Por fim, Mariana Pinto Abreu continuou a sua curva de aprendizagem, mas sentiu algumas dificuldades na sinuosa pista de Braga.

Na segunda corrida do Troféu Mini a vitória sorriu novamente a Nuno Dias e José Dias, com Antonio Camillo e André Pimenta na segunda posição. O terceiro posto ficou para a dupla composta por André Pinto e Jorge Setas.

História da Corrida 1

Na segunda corrida do fim de semana do Troféu Mini no circuito de Braga houve muita acção e algumas surpresas. André Pimenta saiu na frente, mas foi José Dias quem fez o melhor início de corrida e passou logo para a liderança.

André Pimenta seguia no seu encalço com André Pinto, o primeiro dos Vintage, logo atrás acompanhado por João Fedorowicz. Já o líder do Troféu, Vasco Nina, lutava com Rúben Veludo pelo quinto lugar e mais atrás, Gui Affonso trazia colado o recém-chegado à competição João Neves. Seguiam-se Miguel Moura Teixeira e Mariana Pinto Abreu.

Na frente da corrida José Dias impôs um forte andamento, abriu uma vantagem de praticamente quatro segundos para o segundo classificado. Pimenta defendeu sempre os ataques de André Pinto, que seguia logo atrás a pressionava para alcançar o segundo lugar, algo que não chegou a acontecer, mas o terceiro lugar chegou para ser o melhor da categoria Vintage. Em quarto lugar, João Fedorowicz nunca conseguiu chegar aos da frente, mas foi segundo nos Vintage. Vasco Nina conseguiu manter Ruben Veludo atrás de si e cortou a meta em quinto, sendo correspondentemente terceiros da categoria Vintage e Mighty. Mais atrás, nova luta, desta vez pelo 7º posto com Gui Affonso e João Neves com o brasileiro a levar a melhor sobre o alfacinha. Já Manuel Moura Teixeira foi melhorando volta após volta conseguindo o 9º lugar final. Mariana Pinto Abreu fechou o pelotão.

O Troféu Mini regressa às pistas nos dias 17 e 18 de outubro em Jerez de La Frontera, na Espanha.