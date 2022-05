Troféu Mini, Jarama: Joel Reis e Rui Silva estreiam-se a vencer com dobradinha | AutoSport

Num fim de semana de festa no Circuito del Jarama, Joel Reis e Rui Silva somaram os seus dois primeiros triunfos na visita do Troféu Mini ao “Supercars en Jarama”, subindo ao primeiro lugar da competição que utiliza os modelos MK4 SPI e MPI, de acordo com a regulamentação inglesa “Mighty Mini”.

Depois de terem sido claramente os mais rápidos na qualificação de ontem, a dupla do Mini Cooper nº11 foi definitivamente a mais forte de todas as equipas que se deslocaram este fim de semana ao circuito dos arredores de Madrid, vencendo as corridas de 40 minutos disputadas em concomitância com o Group 1 Portugal. Um ano depois da sua estreia nas pista, esta dupla conseguiu as suas primeiras vitórias.

Contudo, não se pense que Reis/Silva tiveram uma passagem fácil por Jarama, pois Bruno Lima, que este fim de semana competiu sozinho, esteve sempre atento à possibilidade de obter o seu primeiro triunfo em corridas do troféu. A diferença entre os dois primeiros na primeira corrida foi de apenas três segundos, o que mostra bem a competitiva que o troféu oferece.

No melhor espírito desta competição, um dos pontos de interesse das corridas deste domingo de muito calor era a luta em perspectiva pela terceira posição entre dois “Vintage” com vasta experiência – Francisco Pinto e Manuel Moura Teixeira – e Ruben Veludo. Francisco Pinto levaria a melhor nesta luta na corrida matinal, enquanto Ruben Veludo subiu ao terceiro lugar do pódio na corrida da tarde, satisfeito com a sua prestação ao longo deste difícil fim de semana.

Manuel Moura Teixeira viu-se inesperadamente acompanhado nestas duas corridas pelo filho Samuel Moura Teixeira, que inicialmente tinha previsto competir no Group 1 Portugal. Na sua estreia com o pequeno Mini de volante à direita, o mais novo dos Moura Teixeira saiu de Jarama radiante com a experiência proporcionada pelos carros de construção inglesa, podendo esta ser uma dupla candidata a mais presenças neste troféu.

Apesar do abandono na segunda corrida, Francisco Pinto estava agradado com o desenrolar do fim de semana. A segunda corrida estava também a correr-lhe de feição, quando sentiu uma baixa de pressão no seu Mini, e como piloto experiente que é, por uma questão preventiva optou rumar às boxes.

No final da prova, Diogo Ferrão, o CEO da Race Ready, afirmou: “É sempre um prazer ver as competitivas corridas do Troféu Mini, onde é possível observar a evolução dos pilotos. Foi há menos de doze meses que o Bruno Lima e o Joel Reis fizeram a sua primeira corrida de automóveis e hoje estão os dois a discutir vitórias. Não só assistimos à evolução da sua condução, mas também a todos os outros pormenores que vão fazendo um piloto mais completo.”

O pelotão dos aguerridos Mini volta a reunir-se no fim de semana de 30 e 31 de Julho, quando o Autódromo Internacional do Algarve acolhe o “Algarve Summer Party”.

RESULTADOS COMPLETOS – AQUI e AQUI.