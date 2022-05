Troféu Mini, Jarama: Joel Reis e Rui Silva conquistam pole position | AutoSport

Joel Reis e Rui Silva mostraram na tarde de hoje, durante a sessão de qualificação do Troféu Mini no programa do “Supercars en Jarama”, que não foi por acaso que foram a dupla mais rápida em pista na primeira corrida da jornada inaugural no Autódromo do Estoril, ao conquistarem a pole-position para a primeira corrida de amanhã.

No Circuito del Jarama, a dupla do Mini Cooper nº11 não só foi a mais forte do Troféu Mini, como também já ao cair do pano colocou o seu carro na 13ª posição da tabela de tempos da sessão de qualificação da corrida do Grupo 1 Portugal aonde os modelos MK4 SPI e MPI, de acordo com a regulamentação inglesa “Mighty Mini”, estão inseridos.

Mesmo sendo um dos pilotos que menos rodou nesta sessão, devido a um problema eléctrico entretanto já resolvido, Bruno Lima, desta vez a correr a solo, foi o segundo mais rápido, deixando claro que pelo menos tem o andamento necessário para repetir o resultado de 2021, aonde subiu ao pódio na prova do circuito de Madrid.

Um dos pontos de interesse das duas corridas de 20 minutos será a luta pela terceira posição entre dois “Vintage” com vasta experiência. Francisco Pinto suplantou na sua última volta em pista Manuel Moura Teixeira por meros 0.067 segundos, o que mostra o equilíbrio existente na competição monomarca e quanto aguerridas são estas corridas.

Manuel Moura Teixeira receberá amanhã o reforço do seu filho Samuel Moura Teixeira, que inicialmente tinha previsto conduzir na prova do Group 1 Portugal.

A terceira e quarta corrida da temporada do Troféu Mini, que serão realizadas em concomitância com o Group 1 Portugal, estão agendadas para domingo, dia 15 de Maio, às 9h15 e 14h35 (hora em Portugal continental), com cobertura televisiva em direto nas redes sociais Facebook e Youtube da Race Ready.

RESULTADOS COMPLETOS – AQUI