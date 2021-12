Troféu Mini já tem calendário para o próximo ano | AutoSport

A poucos dias do final do ano de 2021, o Troféu Mini Portugal apresenta o seu calendário para 2022. O calendário irá começar com o aguardado Exclusive Test Day nos dias 18 e 19 de Março, onde pilotos e equipas testam e preparam os seus preciosos Mini de modo a prepararem da melhor forma o ano de 2022.

Contudo a verdadeira competição terá inicio nos dias 09 e 10 de Abril com um evento primaveril no tradicional Autódromo do Estoril. No traçado de cascais, o troféu dos divertidos citadinos britânicos proporcionará duas excitantes corridas de 40 minutos de duração.

Da capital portuguesa para a capital espanhola , as equipas do Troféu Mini terão que enfrentar o clássico e exigente circuito de Jarama como segunda prova do ano nos dias 04 e 05 de Junho.

A marcar o equador da temporada nos dias 30 e 31 de Julho e precedendo a pausa de verão, o Troféu Mini dirige-se até ao Sul de Portugal até ao Autódromo Internacional do Algarve . Quando uma grande parte do país se dirige para o Algarve, para umas merecidas ferias as equipas do Troféu Mini estarão também no Algarve para um num evento que espera conseguir atrair algum publico devido exactamente à época do ano.

Com a pausa de verão cumprida, a comitiva do Troféu Mini ruma até Braga em conjunto com o Group 1 Portugal. Após um ano de ausência, o traçado bracarense volta a marcar presença nos dias 24 e 25 de Setembro no calendário da competição Portuguesa. De momento, este evento encontra-se com data provisória tendo como condição a realização das obras do caderno de encargos da FPAK sobre a pista sejam feitas até à data da prova.

Por fim o Troféu Mini retoma ao traçado do Estoril para encerrar e coroar os seus vencedores. Nos dias 19 e 20 de Novembro, nos 250km do Estoril o Troféu Mini chega à sua conclusão encerrando a sua temporada desportiva com um evento que celebra o seu 10 ano de existência. A prova mais longa da temporada, com uma corrida única de resistência de 2 horas de duração.