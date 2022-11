Troféu Mini, Estoril: Sprint de duas horas decide título | AutoSport

No próximo domingo serão atribuídos os títulos do Troféu Mini, na última e mais importante prova da temporada e aquela que mais concorrentes reune esta temporada, os 250Km do Estoril. São cinco os pilotos que vão lutar pela conquista do almejado troféu numa corrida que se antevê como um “sprint” de duas horas.

Mesmo sem ainda ter vencido qualquer corrida esta temporada, Bruno Lima tirou partido da sua regularidade, para liderar a competição monomarca quando esta chega à sua jornada decisiva. Bruno Lima fará novamente equipa com o seu pai, Paulo Lima.

A ocupar a segunda posição na classificação, com oito pontos de atraso, está o experiente duo Luís Sepúlveda/Duarte Aguiar. Só a vitória interessa à dupla que triunfou nas duas corridas do programa do Estoril Welcome Spring e nas duas do Algarve Summer Party. Luís Sepúlveda, que terminou no 2º lugar do troféu no ano passado e venceu a sua primeira edição em 2018, quererá ao lado de Duarte Aguiar repetir o feito de 2021, em que venceram com mestria. Esta dupla favorita contará com a valiosa experiência do “reforço” Fernando Soares. Todavia, apenas a vitória não chega para alcançar o título, tendo o Mini nº11 de ficar com um carro de vantagem sobre Bruno Lima.

Vencedor nas duas corridas disputadas em Jarama, Joel Reis está a dez pontos do primeiro lugar e também para ele só uma vitória interessa. O piloto de Fátima fará novamente equipa no Mini Cooper 1275 da Lusitano Racing Team com Tiago Madeira, que traz consigo a experiência dos competitivos troféus monomarca modernos.

A prova de encerramento da temporada será marcada por alguns regressos. Presente na prova de Abril no Estoril, o rápido brasileiro João Fedorowicz está de volta às pistas e fará os 250 quilómetros a “solo” no seu Mini preparado pela Garagem João Gomes. Também de volta às lides, após terem marcado presença na prova de abertura de temporada, estão João Silva, que competirá a solo, e a dupla coimbrense Paulo Amorim/Carlos Martins, que contará com Vitor Ribeiro, mais conhecido “Vitor Bicas”, como terceiro piloto, que concretizará um velho sonho de disputar uma corrida de automóveis.

Depois da estreia auspiciosa em Portimão, naquela que será a sua segunda prova no automobilismo, o jovem iniciado Manuel Almeida quererá continuar a aprendizagem desta vez na estreia no Autódromo do Estoril, realizando a prova a solo.

A lista de inscritos da prova fica completa com dois nomes altamente respeitados desta competição, José Dias e Nuno Dias. A dupla vencedora do Troféu Mini Portugal em 2021, que terá Francisco Pinto como terceiro piloto, dada a sua experiência e profundo conhecimento do Mini, poderá complicar as contas daqueles que lutam pelo título no troféu.

Para Diogo Ferrão, o CEO da Race Ready, “dificilmente a sexta temporada do Troféu Mini Portugal poderia terminar da melhor forma, com o título a ser decidido na corrida mais emblemática da temporada. Eu que gosto de estatística, vejo a vitória do Bruno Lima como o sexto Mini diferente em seis edições do troféu a conquistar o título, o que representa a diversidade e competitividade da competição. Por outro lado, a vitória de Luis Sepúlveda colocaria o Luís como o único piloto de sempre com duas vitórias no troféu, coisa que dificilmente seria repetível, ao mesmo tempo que repunha a injustiça do Duarte Aguiar não contar com um título devido a apenas um atraso num voo em 2018. Já o Joel Reis e o Bruno Lima, caso vençam, serão os primeiros pilotos da “academia” do Troféu Mini, que se iniciaram na competição e evoluíram ao ponto de conseguirem ganhar um título.”

O dia de todas as decisões (20 de novembro) arranca com a qualificação de cinquenta minutos às 9h00. A partida para os 250km do Estoril está agendada para as 15h15.