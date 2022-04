Troféu Mini: Duplo triunfo de Luís Sepúlveda/Duarte Aguiar | AutoSport

O Troféu Mini proporcionou duas boas corridas. Luís Sepúlveda/Duarte Aguiar triunfaram nas duas corridas, mas pelo meio existiu muita história e muitas lutas dos míticos Mini.

Na primeira corrida, Luís Sepúlveda/Duarte Aguiar foram para a frente mas a entrada do safety-car cortou a margem conseguida em pista.

Até aí, atrás, interessante luta entre os Mini de Gui Affonso/João Fedorowicz, Joel Reis/Rui Silva e Mário Marcão.

Após a troca de pilotos, quem passava a liderar era o Mini de Reis/Silva, seguindo de Sepúlveda/Aguiar. O novo líder manteve a liderança até final, mas não cumpriu o tempo de troca de pilotos por 12s. O segundo classificado fez o mesmo, mas por apenas 0.27s. Foram aplicados respetivamente, 46 e 68 segundos de penalização pelo que a vitória acabaria por sorrir a Sepúlveda/Aguiar.

Terceiro lugar para Mário Marcão, depois duma boa luta com Affonso/Fedorowicz que foram penalizados por excesso de velocidade no pitlane. Carlos Martins, que se estreou em competição, foi quinto.

Na segunda corrida a dupla Reis/Silva foi para a frente da corrida, mas sob a pressão de Sepúlveda/Aguiar. Mas o cabo do acelerador do Mini líder partiu e o Mini de Sepúlveda/Aguiar não mais seria incomodado, aproveitando a luta a quatro pela segunda posição entre Bruno Lima, Mário Marcão, Affonso e Fedorowicz e também o estreante Paulo Amorim. Após as trocas de piloto, a dupla brasileira foi penalizada com um drive through e com isso fora da luta pelo segundo lugar e Bruno Lima conseguiu construir uma pequena vantagem, terminando em segundo. A luta pelo terceiro lugar foi mesmo até à bandeira, com o estreante Paulo Amorim a assegurá-la, até ser penalizado por incumprimento na troca de pilotos, sendo portanto Mário Marcão o terceiro. Apesar de alguns problemas no seu carro, João Cavaleiro e Silva foi quinto.