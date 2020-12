Troféu Mini decide-se em Jerez: três separados por três pontos

No sempre espetacular Troféu Mini, o piloto português Jorge Setas vai defender a liderança do Troféu e fazer dupla com André Pinto, mas terão que se preocupar com o rápido e consistente piloto brasileiro João Fedorowicz e com o português Vasco Nina, os segundos no Troféu, ambos empatados com os mesmos pontos a apenas 3 do líder, quando estão 41 pontos em disputa.

Num troféu que no seu 4º ano mostra a maior competitividade de sempre, existem ainda outros possíveis candidatos ao título! Ruben Veludo está na sua primeira época de desporto motorizado mas tem-se destacado por uma época brilhante e apesar de estar a 15 pontos, tudo pode acontecer! Até os irmãos Nuno e José Dias, que depois de uma excelente exibição em Braga que os deixou na liderança, podem recuperar vários lugares nesta prova espanhola, após não terem conseguido marcar presença no Estoril.

Já Miguel Sardo, outro estreante no Troféu e nos circuitos irá continuar o seu processo de aprendizagem e fará a sua primeira prova no estrangeiro. Para estes 250 Km de Jerez, a última prova deste ano, regressam também Francisco Borreguero, habitual participante em 2019 e o experiente Cláudio Mota, vencedor do primeiro fim-de-semana de 2020 no Algarve e que poderá voltar a surpreender.

Para o organizador do evento, Diogo Ferrão, “apesar do contexto de pandemia, este foi um ano em que o Troféu Mini esteve espetacular desde a primeira prova. Com uma média de 10 carros na grelha e inúmeros líderes após cada corrida, só tenho que dar os parabéns aos pilotos e equipas por conseguirem tornar este Troféu tão animado. Gostaria de destacar que em 5 provas, tivemos 4 melhores voltas em carros diferentes e que à partida para esta última corrida ainda há 6 equipas que podem, matematicamente, vencer a competição, o que mostra bem a emoção e a competitividade do Troféu. Nesta última prova e com os carros a andarem tão juntos, espero que exista o desportivismo que tem sido apanágio neste trofeu e que vença a equipa mais consistente e rápida em pista. Afinal as corridas não são uma sessão de qualificação para ver quem faz a melhor volta, mas quem chega em primeiro à bandeira de xadrez.”

Os treinos cronometrados estão marcados para as 10h00 de Domingo, dia 13 de Dezembro, com a corrida a realizar-se no mesmo dia às 12h10. Sem a possibilidade de público presente, pode seguir os resultados da prova através da aplicação da Race Ready ou através das redes sociais.

HORÁRIO

12 de Dezembro, sábado

15h10 – Treinos Privados

13 de Dezembro, domingo

10h00 – Qualificação

12h10 – Corrida