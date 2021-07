Troféu Mini: corridas sprint são novidade | AutoSport

O Troféu Mini chega ao Estoril novamente com uma boa grelha, igualando o recorde de inscritos. A luta no topo da competição está equilibrada, com duas duplas vencedoras até aqui. A novidade para este fim de semana são as duas corridas de Sprint.

Após um mês de pausa o Troféu Mini volta agora à atividade. Nos dias 10 e 11 de Julho os pequenos citadinos britânicos vão dar mais cor ao circuito do Estoril com duas provas de 20 minutos. Algumas caras já conhecidas no Troféu estarão presentes bem assim como uma estreia para esta terceira prova no Estoril.

O troféu, organizado pela Race Ready, prepara agora a sua terceira prova do presente ano de 2021 e onde a competitividade, Fair Play e muita emoção que tem sido habitual. A equipa vencedora das duas primeira corridas de 2021, Luís Sepúlveda e Fernando Soares regressam e com fortes ambições, já que a dupla corre na sua pista de “casa”. A dupla será assistida pela Martinho Sport. Também pelas mãos do preparador baseado em Mafra, regressa Bruno Lima que depois de 2 provas de experiência vai agora continuar a sua aprendizagem no circuito localizado no Município de Cascais. João C. Silva e Rui Salvada voltam ao ativo depois da ausência em Jarama. A dupla assistida de igual modo pela Martinho Sport chega ao Estoril com o objetivo de melhorar o terceiro lugar obtido na prova inaugural em Portimão.

De Braga, depois da dupla vitória no circuito de Jarama, regressam os sempre rápidos irmãos Nuno e José Dias, que após a prova no circuito madrileno relançaram o troféu e com certeza as ambições serão lutar pelos lugares cimeiros.

Do outro lado do Oceano Atlântico chega-nos Gui Affonso e João Fedorowicz que para esta prova cada um disputará no seu carro depois de em Jarama terem partilhado o Mini. Sempre preparados pela Garagem João Gomes estes Luso-Brasileiros, sempre rápidos, irão proporcionar um espetáculo que já é habitual. Depois de duas provas em Portimão e Jarama, Henrique Mesquita volta uma vez mais a alinhar com um Mini preparado pela Garage João Gomes.

Após quase dois anos de pausa, Mário Marcão regressa ao Troféu Mini e para esta prova trás Manuel Moura Teixeira como companheiro de equipa. Com o Mini nº74, esta dupla apresenta-se no Estoril com o intuito de se divertir e aproveitar o tudo de bom que esta competição oferece, bom ambiente, muita emoção e diversão.

A estrear-se na competição e no automobilismo Nacional Joel Reis, assistido pela ARS Motorsport, o piloto de Fátima chega ao Estoril com o objetivo de realizar um sonho de criança e sobretudo divertir-se e aprender ao máximo.

Para o organizador do evento, Diogo Ferrão, “Mais uma prova e mais um Piloto que se estreia no Trofeu. O que só vem a provar que esta fórmula realmente é vencedora. Pela primeira vez este ano teremos corridas de Sprint o que nos deixa ainda mais expectantes por ver o resultado final. Em Jarama assistimos a corridas realmente impróprias para cardíacos e acho que no Estoril não será diferente!”.

Na sua terceira prova de 2021, o Troféu Mini, apoiado orgulhosamente pela FS Automóveis, GC24 e Gupe, apresenta uma vez mais uma grelha composta e a mostrar uma grande competitividade. No sábado, dia 10 de Julho, os pilotos procurarão obter o melhor tempo nas sessões de qualificação sendo que no domingo, dia 11 de Julho, terão as suas duas corridas de 20 minutos.