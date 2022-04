Troféu Mini começa a época no Estoril Welcome Spring | AutoSport

No próximo fim de semana, dias 9 e 10 de abril, os pequenos citadinos britânicos vão abrilhantar o Autódromo do Estoril com duas provas de semi-resistência de 40 minutos cada. Algumas caras já conhecidas no Troféu estarão presentes, assim como, três estreias absolutas para esta prova inaugural no Autódromo do Estoril que conta com 9 Mini e 15 Pilotos à partida.

O troféu, organizado com o selo de qualidade da Race Ready, prepara agora a sua primeira prova do presente do ano e onde a competitividade, Fair Play e muita emoção são a norma. O carro vencedor das duas primeira corridas de 2021 regressa e com uma dupla de respeito.

Luís Sepúlveda e Duarte Aguiar competiram em conjunto em 2018 e só a falta de comparência do segundo na última prova desse ano fez com que apenas Luís se sagrasse vencedor do Troféu.

A dupla anterior será assistida pela Martinho Sport que também inscreve um segundo Mini para João Cavaleiro e Silva que nesta primeira prova irá dividir o MINI com Manuel Cota Dias.

De Fátima, Joel Reis regressa ao troféu novamente acompanhado por Rui Silva. Depois da estreia em 2021, a dupla da Medirolo Racing Team quer repetir as boas performances de Jerez e em 2022 tentar lutar pelos lugares cimeiros da competição.

Do outro lado do Oceano Atlântico chega-nos Gui Affonso e João Fedorowicz já conhecidos da competição portuguesa.

Sempre preparados pela Garagem João Gomes, esta dupla tem evidenciado um andamento similar à experiência com destaque para o segundo lugar de Fedorowicz na classificação de 2020.

Quem também se estreou em 2021 e regressa com renovadas aspirações é a dupla Pai e filho Paulo e Bruno Lima. Depois de uma época de evolução, regressam para pôr em prática tudo o que aprenderam na primeira temporada com maiores aspirações.