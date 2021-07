Troféu Mini ‘aqueceu’ no Estoril | AutoSport

Troféu Mini literalmente em brasa na deslocação ao Autódromo do Estoril para a Terceira ronda do Troféu, que encontrou temperaturas elevadíssimas este sábado na capital de Portugal. Hoje foi apenas dia de realizar as duas mangas de qualificação para formar a grelha das duas corridas de amanhã, domingo.

Qualificação 1:

Luís Sepúlveda mostrou que conhece o seu circuito de casa muitíssimo bem, marcando o tempo mais rápido da sessão. Secundado pelos brasileiros João Fedorowicz e Gui Affonso. O piloto Lisboeta João C.Silva, quarto na ordem de partida, levou a melhor sobre José Dias e Rúben Veludo. Bruno Lima na sua terceira prova, obteve o sétimo tempo da grelha de partida. Joel Reis, na sua primeira qualificação de sempre, obteve o oitavo tempo ainda habituando-se ao pequeno carro inglês seguido por Manuel Moura Teixeira que regressa após quase dois anos de pausa.

Qualificação 2:

Como é habitual o pelotão do Troféu Mini partiu juntamente com o Group 1 Portugal para a derradeira sessão de qualificação. Pouco antes das 19 horas o semáforo passou para verde depois de alguns momentos de espera, a tensão e espectativa era palpável e a questão que pairava no Paddock neste final de sábado era, quem conseguirá a Pole Position para a corrida 2?

Pois bem se a questão pairava no início, manteve-se até ao final da sessão de 20 min. Fernando Soares agarrou o primeiro lugar no entanto o piloto do mini 11 não teve vida fácil. Pois Gui Affonso e João Feddorowicz alternaram na liderança da classificação só perdendo a Pole Position para o experiente piloto alfacinha nos momentos finais. Esta tripla recebeu a bandeira de xadrez separada por apenas 4 décimas e os dois pilotos brasileiros por apenas 23 centésimas de segundo. A sessão de qualificação foi uma vez mais interrompida devido a um carro parado em pista no entanto rapidamente os divertidos Minis voltaram à ação.

Bruno Lima partirá do quarto posto levado a melhor sobre Mário Marcão, que demonstrou que o tempo de pausa não lhe tirou rapidez, João C. Silva, Nuno Dias ,Rúben Veludo e Joel Reis sendo que este grupo terminou os 20 minutos de classificação dentro do mesmo segundo. Deixando a prometer que a luta não estará só na frente.

Amanhã, o Troféu Mini realiza a primeira corrida às 12h10 e a segunda corrida às 17h30.