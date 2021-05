Troféu Mini: 10 carros lutaram pelo melhor tempo

Juntamente com o vasto pelotão do Group 1 Portugal, os Mighty Minis atacaram a pista de Portimão. Ao final do dia de sábado tivemos a sessão de qualificação para os 10 carros, marcada por vários períodos de Full Course Yellows.

Luís Sepúlveda e Fernando Soares tiveram mais motivos para sorrir, com a pole position para as duas corridas. Logo a seguir aparecem os irmãos Dias, Nuno e José Dias, seguidos pela dupla luso-brasileira Gui Affonso e José Carvalhosa.



Os seguintes 3 minis surgem separados por apenas 7 décimas! Francisco Borreguero e Gonçalo Cardal, João Silva e Rui Salvado, Ruben Veludo rodaram sempre muito próximos.



Um pouco mais distante surge a dupla familiar Paulo e Bruno Lima que fazem a sua estreia na competição e que ainda se encontram em fase de aprendizagem e habituação tanto ao carro como ao traçado.



Henrique Mesquita surge a fechar esta tabela classificatória, o jovem piloto brasileiro faz também a sua estreia em Portimão. Sendo o segundo estreante do fim de semana demonstrando assim que o Troféu Mini é uma excelente escolha para a iniciação no desporto automóvel.



No domingo, o Troféu Mini irá partilhar a grelha com o Group 1 nas duas corridas de 40 minutos co uma paragem obrigatória para troa de pilotos.