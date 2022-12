Campeões 2022, Troféu Mighty Mini: Grandes corridas com pequenos carros | AutoSport

Luís Sepúlveda, Duarte Aguiar conquistam o Troféu Mini Portugal 2022 depois da vitória na última corrida do ano no Autódromo do Estoril, tendo como companheiro de equipa Fernando Soares, que ajudou a dupla na prova de 250 km. Eram cinco os pilotos que tinham possibilidades de “levar para casa” almejado troféu numa corrida que se antevia como um “sprint” de duas horas. A corrida mais longa da temporada revestia-se de especial importância, pois atribuía pontos a dobrar, mas no final das 45 voltas da última corrida da temporada, foram Sepúlveda, que conquistou este troféu pela segunda vez, e Aguiar, estreante na conquista do título, quem fizeram a festa, com 9 pontos de vantagem sobre Bruno Lima, o segundo classificado.