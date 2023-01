Troféu C1 Learn & Drive passa a ser C1 Eurocup e incluiu calendário internacional | AutoSport

O novo ano ainda agora começou e deu-se a primeira grande novidade do automobilismo nacional. Depois do sucesso do Troféu C1 Learn & Drive, a Motor Sponsor decidiu-se por um novo capítulo da competição, estreando um calendário com provas em circuitos internacionais, passando a designar-se C1 Eurocup, além de outras alterações.

Após 4 temporadas, em que reuniu um total de 597 pilotos e 114 equipas, o Troféu C1 Learn & Drive entra num novo capítulo da sua história. Em 2023, a competição icónica organizada pela Motor Sponsor e que coloca em pista os emocionantes e irreverentes C1 evolui para C1 Eurocup.

Uma época revestida de novidades, em que o troféu apresenta pela primeira vez um calendário internacional, com 6 jornadas em 3 países – Portugal (3), Bélgica (2) e França (1) –, disputadas em traçados míticos, todos já palco do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, que garantem um total de 82H ao cronómetro só de corrida.

A competição tem início a 1 e 2 de abril, na Bélgica, com as 8H de Zolder, seguindo-se 2 jornadas em maio, respetivamente em Portugal e França, as 3H+3H do Estoril, dias 20 e 21, e as 12H de Magny Cours, de 27 a 29. Completadas as 3 primeiras provas, o troféu entra na pausa veranil, com a ação ao cronómetro a regressar a 2 e 3 de setembro, mês que inaugura a segunda metade do calendário, que tem início em Portugal com as 8H do Estoril, seguido das 24H de Spa-Francorchamps, na Bélgica, entre 20 e 22 de outubro. Um fabuloso ano competitivo que terá em Portugal a jornada de todas as decisões, com as 24H de Portimão, de 8 a 10 de dezembro, a assumirem-se como a derradeira prova da época.

Um contexto em que passa a haver 3 opções de calendário, com títulos independentes, com as equipas a poderem optar pela que mais se adequa aos seus objetivos: calendário integral (6); só provas nacionais (3), com as 24H de Portimão a valerem pela primeira vez 1,5 da pontuação; só provas internacionais (3). E de forma a garantir os custos controlados, a organização já apresentou, para as equipas nacionais que o pretendam, packs exclusivos que incluem o transporte dos C1 para as provas internacionais. Estão também disponíveis packs arrive & drive para participações isoladas ou no calendário completo ‘chave na mão’.

Destinada a equipas formadas por um mínimo de 3 e um máximo de 6 pilotos, nas provas internacionais, ou 8, nas provas nacionais, a C1 Eurocup estreia, em 2023, novas classes, que irão fazer subir a fasquia da emoção em pista. A PRO e AM mantêm a classificação geral e passam também a incluir as classes C1 +45, C1 -45 e C1 -30, com as equipas a serem distribuídas mediante a média de idades dos seus pilotos. Em paralelo, e com o objetivo de potenciar o surgimento de novas formações no troféu, a C1 Eurocup criou ainda a classe C1 NEW, na qual 70% dos pilotos de cada equipa só pode ter disputado no máximo uma prova de C1.

Um ano recheado de novidades, em que a competição inova também no plano técnico. Para a temporada de 2023 os C1 irão receber uma suspensão específica, desenvolvida em exclusivo para o troféu. Uma alteração que irá aumentar a performance dos C1 em pista, reduzindo o tempo por volta em pelo menos 2s. Por outro lado, a C1 Eurocup 2023 vai contar com uma ficha técnica para o motor e a possibilidade (opcional) de a organização verificar e selar os motores das estruturas que o pretendam antes do início da época e durante o desenrolar da mesma, tendo desta forma as equipas a garantia de que tudo está de acordo com o regulamento e ficando isentas de verificações pós prova.

As provas nacionais terão também em estreia uma zona exclusiva de Hospitality, a qual visa proporcionar maior conforto e comodidade a todos os participantes. Na área Hospitality serão servidas as refeições principais durante cada fim de semana de corridas, incluídas na inscrição, e os participantes terão um espaço de repouso, com café, água e fruta disponíveis de forma permanente.

Uma época em que o responsável máximo da Motor Sponsor, André Marques, sublinha: “Estamos muito satisfeitos com o percurso do troféu. Uma competição que, desde o seu início, foi sempre muito bem recebida por pilotos e equipas e que em 4 temporadas apresenta números bastante motivadores e que nos permitem continuar a evoluir e a inovar. Neste contexto, e tendo em conta o crescimento da Motor Sponsor noutras áreas, para continuarmos a garantir um serviço personalizado a todos os participantes, a partir de 2023 o Ricardo Leitão passa a assumir as funções de gestor operacional e de relações com todos os Pilotos e Equipas na estrutura da Motor Sponsor.”

E num olhar sobre a próxima temporada, Ricardo Leitão afirma: “Para 2023, e pela primeira vez, temos um calendário internacional, que permitirá às equipas nacionais correr, a custos controlados, em traçados que estão no imaginário de todos nós. Ao mesmo tempo, com o surgimento de novas classes aumentam os títulos em discussão para as equipas, a que se juntam as inovações no plano técnico que, a par de reforçarem o equilíbrio técnico entre as estruturas, vão tornar a experiência em pista ainda mais aliciente ao aumentarem a performance dos C1 ao cronómetro. É por isso com grande orgulho que apresentamos aquela que será a melhor época de sempre do troféu.”

Inscrição ou mais informações sobre a temporada de 2023 em www.motorsponsor.pt, na área Motorsport em C1 Eurocup, ou através do e-mail [email protected]

*Calendário 2023 C1 Eurocup

1 e 2 de abril >> 8H Zolder (Bélgica)

20 e 21 de maio >> 3H+3H (Estoril)

27 a 29 de maio >> 12H Magny Cours (França)

2 e 3 de setembro >> 8H Estoril (Portugal)

20 a 22 de outubro >> 24H Spa-Francorchamps (Bélgica)

8 a 10 de dezembro >> 24H Portimão (Portugal)

*Qualquer alteração de calendário será comunicada atempadamente.