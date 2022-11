Troféu C1 Learn & Drive Mini-Endurance: Títulos entregues | AutoSport

O Troféu C1 Learn & Drive, competição organizada pela Motor Sponsor e que reúne em pista os irreverentes C1, rumou ao mítico Circuito do Estoril, no último fim de semana, para a decisão dos títulos das classes PRO e AM do Troféu Mini-Endurance.

Um fim de semana em que a competição, que integrou o cartaz do Estoril Racing Tribute | Armando Pinto, reservou aos concorrentes duas disputadas corridas de 50 minutos, a par de uma sessão de treinos cronometrados com igual duração. Presentes, duas dezenas de C1 no derradeiro evento da época e que todos procuravam vencer.

Um frenético desfecho de temporada que teve nos treinos cronometrados o primeiro momento em pista, com o C1 nº 33 da Tzi Designs Racing Team a rubricar o melhor tempo na PRO, e de todo o plantel, num feito replicado pela Casiraghi Cars 88, com o C1 nº 88, na AM. Uma sessão muito disputada, que ampliaria a expectativa para as corridas, com apenas 0.912s a separarem as sete melhores marcas.

Na corrida 1, o fantástico pelotão do Troféu C1 Learn & Drive Mini-Endurance responderia com um fervoroso arranque ‘à chamada’ do sinal verde. Uma corrida que fechou o programa de sábado e que por essa razão se revelou de enorme exigência para os plantéis PRO e AM, ao terminar já sob noite cerrada, com os C1 a darem um colorido muito especial ao Circuito do Estoril, num evento marcado pela emoção e competitividade da primeira à última volta. Uma corrida em que Tzi Designs Racing Team e a Casiraghi Cars 88, embora de classes diferentes, foram protagonistas de um disputado e salutar duelo na frente, cortando a meta no primeiro lugar da PRO e AM, respetivamente.

Na PRO, o triunfo sorriria assim à Tzi Designs Racing Team, de Afonso Cidrais e Carlos Rodrigues, dupla que deu a melhor resposta em prova ao andamento demonstrado nos treinos cronometrados. A segunda posição foi alcançada pela Torres Racing Team, de Pedro Perino e João Ventura, com o C1 nº 3, num pódio fechado pelo C1 nº 44 da Team NB Klima, formada por Paulo Ribeiro e Pompeu Simões, que alcançou a terceira posição.

Na AM, a Casiraghi Cars 88 seria a primeira estrutura a cruzar a meta, seguida do C1 nº 29 da Slow Motion e do nº 17 da Bugaparts Motorsport. No entanto, a Casiraghi Cars 88 acabaria por ser penalizada com um Stop & Go por incumprimento dos tempos de condução e a Bugaparts Motorsport com um drive-through por pisar a linha branca à saída do pit lane. Um contexto que colocaria a Slow Motion no topo da tabela classificativa, com a equipa de Eduardo Rodrigues e Tiago Amorim, ao volante do C1 nº 29, a alcançar a primeira vitória da época no troféu. Ao segundo posto ascenderia o C1 nº 81 da Razão Automóvel, um resultado que permitiu à equipa automaticamente sagrar-se vencedora do Troféu Mini-Endurance 2022 na classe AM. Uma corrida 1 em que a Central Mensageiro 88, de Pedro Alface e Rui Simões, com o C1 nº 8, terminaria na terceira posição da AM, alcançando o primeiro pódio da época no troféu. Estavam assim ‘dadas’ as primeiras cartas de uma jornada que teria ainda muita ação por revelar em pista.

Na corrida 2, de domingo, a comitiva de 20 C1 voltaria ao traçado luso para a corrida que faria cair o pano sobre a época de 2022 do Troféu C1 Learn & Drive Mini-Endurance e que fechava o programa de competições do fim de semana, numa jornada que terminaria ao cair da noite, desta vez com o desafio extra da chuva que se fez sentir no traçado do Estoril.

Uma prova onde as lutas na discussão de posições seriam uma vez mais uma constante ao longo dos 50 minutos de corrida, com o protagonismo na frente a ser assumido pela Tzi Designs Racing Team, equipa que daria continuidade ao registo evidenciado ao longo de todo o fim de semana, carimbando o segundo triunfo da jornada na PRO e uma estreia ao melhor nível no Troféu Mini-Endurance, após a conquista do título do Troféu Endurance, embora com outra formação de pilotos.

Já a WallUp WoodLab, com o C1 nº 330, assinou um segundo lugar na classe com sabor a vitória. A formação composta por Jorge Passanha, Pedro Antunes e Gonçalo Gaivão, que havia chegado ao Circuito do Estoril na liderança partilhada da classe juntamente com a Manahu Care – Gianfranco Motorsport, conquistou o título do Troféu C1 Learn & Drive Mini-Endurance 2022 na classe PRO após a segunda posição alcançada na corrida 2. Uma corrida 2 em que o pódio na PRO foi fechado pelo C1 nº 248 da T3 Racing, de Pedro Alves e Francisco Araújo, estrutura que fez a estreia absoluta no troféu nesta jornada.

Uma corrida 2 igualmente disputada na classe AM, com o C1 nº 17 da Bugaparts Motorsport, de Rui Nunes e Samuel Eufrásia, a terminar na primeira posição. Um pódio formado pela Casiraghi Cars 88, de João Silvestre e João Simões, e a Slow Motion, de Eduardo Rodrigues e Tiago Amorim, segunda e terceira classificadas, respetivamente.

Um fecho de época ao melhor nível, conforme o responsável máximo da Motor Sponsor, André Marques, sublinha: “Encerrámos a quarta época do troféu e quero deixar um obrigado a todos os pilotos e equipas que têm estado connosco e nos permitiram chegar aqui. Desde o seu início que a competição tem proporcionado corridas bastante competitivas e com grelhas cheias, a que se junta o muito tempos de pista. Só este ano os Troféus Endurance e Mini-Endurance proporcionaram um total de 39.5H ao cronómetro, numa época em que a competição recebeu 47 equipas e mais de 180 pilotos. Números que são um marco no desporto automóvel nacional. Ao mesmo tempo, e conforme anunciado, estamos já a trabalhar em 2023, sempre com o objetivo de inovar e fazer evoluir o troféu e proporcionar a melhor experiência de competição a pilotos e equipas. Obrigado a todos e vemo-nos em 2023.”