Troféu C1 Learn & Drive Mini-Endurance: Época arranca no Circuito do Estoril | AutoSport

A temporada de 2022 do Troféu C1 Learn & Drive, competição icónica organizada pela Motor Sponsor que reúne em pista os emocionantes e irreverentes C1, arranca já no próximo fim de semana, dias 2 e 3 de abril, no mítico Circuito do Estoril. Um evento que assinala a estreia do troféu Mini-Endurance, novidade absoluta na competição.



Em pista vão estar os fantásticos plantéis das classes AM e PRO, numa discussão ao cronómetro que contempla um total de 19 C1. Na classe PRO, são 8 as equipas candidatas ao triunfo. Uma comitiva em que se inclui a Torres Racing Team, vencedora da classe AM em 2021, e quatro das equipas totalistas no troféu: Gs Competizione; Manahu Care – Gianfranco Motorsport; Team NB Klima; e WallUp WoodLab. Uma classe em que figura também a Paint & Go, a caminho da terceira época na competição, a STcar Racing, que surge com imagem renovada, e o Team Rubrica, que em 2022 renova a aposta no troféu, após a estreia na última época.



Também a classe AM surge com um forte pelotão de 11 equipas, em que se destaca o expressivo leque de formações estreantes: Bugaparts Motorsport, Os Marafados e Inetum Interphysix Racing. Estruturas às quais se junta a equipa formada pelos 2 vencedores da mais recente edição da C1 Academy Razão Automóvel, que teve como palco precisamente o Circuito do Estoril. Uma época marcada também pelo regresso da Via D’Ávila e pelas presenças pela terceira época consecutiva das estruturas OF Motorsport e Slow Motion. Já a Autocloche, Casiraghi Cars 88, Casa da Eira e Razão Automóvel dão continuidade ao pleno de participações em provas do Troféu C1 Learn & Drive.



A jornada inaugural da temporada de 2022 do troféu Mini-Endurance insere-se num fantástico fim de semana de corridas, o Estoril Racing Kickoff, que oferece muita animação e atividades no paddock a pensar em exclusivo no público: espaço AMG e test-drives no Circuito do Estoril (inscrição no dia do evento) com assinatura C. Santos VP; presença do Street Attack Lisbon com perto de uma centena de grandes máquinas (sábado); presença das relíquias do Sintra Clássicos (domingo); zona kids exclusiva, equipada com trampolins e insufláveis; máquinas de pipocas e de algodão doce; e praça de alimentação.



Um evento que o responsável máximo da Motor Sponsor, André Marques, enaltece: “Inovar é um desígnio central nas nossas competições e a criação dos troféus Mini-Endurance e Endurance para esta temporada enquadra-se justamente nesse objetivo. É por isso uma grande satisfação podermos apresentar uma lista de inscritos com perto de duas dezenas de equipas na prova de abertura da época, na estreia de um novo formato e após dois anos muito exigentes para todos. Um fim de semana que apresenta um paddock com um amplo leque de atividades, para uma verdadeira festa no Estoril.”



Sábado, 2 de abril

12h30 >> Treinos Cronometrados (50 minutos)

17h15 >> Corrida 1 (50 minutos)



Domingo, 3 de abril

13h10 >> Corrida 2 (50 minutos)



Horário completo disponível em:

https://www.motorsponsor.pt/estorilracingkickoff



Bilhetes Público:

Bancada A (por pessoa) >> 5€

Paddock (por pessoa) >> 10€

Paddock (por carro) >> 10€

Pack Paddock (2 pessoas + carro) >> 20€



Notas:

Bilheteira na loja do ACDME, situada no Circuito do Estoril, por baixo da bancada A. Venda a partir de quinta-feira, 31 de março, das 15h00 às 19h00, e nos restantes dias das 08h30 às 18h00. Bilhetes grátis para crianças até aos 12 anos.