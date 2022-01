Troféu C1 Learn & Drive Endurance: Casa da Eira confirma presença | AutoSport

Presente no Troféu C1 Learn & Drive desde a sua criação, a Casa da Eira está novamente preparada para mais uma época ao cronómetro ao volante do C1 nº 99. A temporada da equipa vai arrancar com a presença na primeira prova de Mini-Endurance, no Circuito do Estoril, a 9 e 10 de abril, com o Citroën C1 nas mãos de Sérgio Azevedo e João Pedro Vintém. Uma dupla à qual se vão juntar Nelson Fernandes e João Cunha, e mais dois nomes a anunciar em breve, para as 24H de Portimão e para as 12H do Estoril do troféu Endurance.

“As provas de resistência estão confirmadas e a primeira de Mini-Endurance também. Mas há uma grande probabilidade de fazermos ambas as competições na integra”, refere Sérgio Azevedo.

Esta é já a quarta época da Casa da Eira no Troféu C1 Learn & Drive, equipa que milita na classe AM e que tem na diversão em pista o mote para cada novo desafio: “Somos uma equipa maioritariamente de pilotos amadores e o nosso objetivo é desfrutar ao máximo de cada evento. E é nesse sentido que encaramos novamente esta época”, acrescenta.

Uma longevidade que se deve à estrutura da competição, a qual a equipa elogia: “O troféu funciona muito bem. Os custos são muito equilibrados, o carro consegue ser bastante divertido, as grelhas são recheadas e há um bom fair play. Para nós, é uma fórmula de sucesso.”