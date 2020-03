Troféu C1 Learn & Drive e Single Seater Series adiado uma semana devido ao COVID-19

O começo de época do Troféu C1 Learn & Drive e da Single Seater Series foi adiado uma semana devido ao coronavírus em Itália. O Circuito do Estoril foi a alternativa encontrada pelas 24H Series ao impedimento de realizar a sua primeira jornada em Monza, em consequência das restrições impostas em Itália, devido ao coronavírus.

Tendo em conta o grande impacto mediático deste evento desportivo internacional, não só para o circuito, mas também para a região, a Administração do Circuito do Estoril solicitou à Motor Sponsor o adiamento de uma semana da jornada inaugural do Troféu C1 e Single Seater Series, para 4 e 5 de abril.

Juntamente com a ACDME, a Motor Sponsor irá solicitar a alteração dos regulamentos desportivos e particular da prova. Assim que esteja tudo aprovado pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), serão abertas as inscrições com a devida comunicação a todos os participantes.