Troféu C1 Learn & Drive anuncia 1ª prova de 2022 e cria duas competições independentes | AutoSport

O Troféu C1 Learn & Drive, competição organizada pela Motor Sponsor que reúne em pista os emocionantes e irreverentes Citroën C1, volta a apresentar um calendário movido a novidades para a sua 4ª temporada. Uma época em que a competição estreia um formato inovador com dois troféus independentes e com calendários próprios: Mini-Endurance e Endurance.



O Trofeú C1 Learn & Drive Mini-Endurance faz as honras de abertura da temporada desportiva de 2022 dos Citroën C1, com a época a ter início no Circuito do Estoril, dias 9 e 10 de abril, a que se vão juntar mais duas jornadas, a confirmar em breve. Em equação está o Circuito de Vila Real e os traçados espanhóis de Jarama e Jerez de La Frontera. A Mini-Endurance apresenta um formato de jornadas duplas (50 minutos cada corrida) por fim de semana, com paragem obrigatória a meio e destina-se a equipas de 1 a 4 pilotos.



Já o Trofeú C1 Learn & Drive Endurance apresenta um calendário de duas corridas, formado pelas já anunciadas 24H de Portimão, a 23 e 24 de julho, a que se juntam agora as 12H do Estoril, a disputar em novembro e com data a revelar em breve. A composição das equipas será de 3 a 8 pilotos. .



Na época de 2022, o Troféu C1 Learn & Drive vai estrear também a modalidade Arrive & Drive, uma opção que proporciona a cada participante ou equipa a realização de uma época completa ‘chave na mão’: licença desportiva, fato de competição, inscrição em prova, carro pronto a correr, assistência em prova e seguro para as viaturas. Uma novidade que será apresentada integralmente muito em breve.



Numa altura em que se começa a desenhar a próxima temporada, o responsável máximo da Motor Sponsor, André Marques, salienta a importância deste anúncio: “Quisemos avançar já a primeira data de 2022 e os novos formatos, para que todos os pilotos e equipas possam ter tempo de preparar com a devida antecedência a próxima época. O Circuito do Estoril é um traçado muito desafiante e tornou-se a escolha natural para o arranque de uma temporada de muita ação ao cronómetro.”



Um novo ano em que a Motor Sponsor mantém assim o cunho de inovação que procura dar a todas as suas competições. “O Troféu C1 Learn & Drive é já uma marca estabelecida no panorama nacional. Numa altura em que vamos entrar na 4ª temporada, entendemos que criar dois troféus independentes, assentes em dois formatos que já utilizámos e que foram muito bem recebidos por pilotos e equipas, seria o passo de evolução natural da competição. Desta forma, temos um calendário que, no conjunto, oferece mais corridas, mantendo o formato de participação em equipas e continuando a proporcionar, em ambos os casos, muito tempo de pista”, finalizou André Marques