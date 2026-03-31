Troféu C1 Eurocup: Arranque de temporada animado no Estoril

Arrancou no Estoril a nova época dos C1 Eurocup, o troféu mais acessível no panorama da velocidade nacional. Foram dois os pilotos para o arranque da época que viu este ano surgir um novo promotor no troféu. No entanto, as perspetivas são mais animadoras para Portimão, onde se espera uma lista de inscritos mais generosa, na prova que antecede Vila Real, circuito que tem sempre maior procura por parte de mais pilotos.

Frederico Cruz, piloto que é oriundo do mundo das corridas virtuais, e Luís Alcino, apresentarem-se à partida, ambos assistidos pela equipa T3 Racing

Na sessão de qualificação, Luís Alcino foi o mais rápido com o Citroën C1 impondo-se a Frederico Cruz por cerca de 6 décimas de segundo, aproveitando o cone de aspiração de um outro piloto que seguia à sua frente na sua volta mais rápida na zona da reta interior onde o vento contrário se fazia sentir com maior intensidade.

No arranque da primeira corrida do fim-de-semana, Frederico Cruz encontrou o “buraco da agulha” na travagem para a curva 1, mergulhando na zona interior e surpreendendo alguns dos seus adversários que foram demasiado conservadores na abordagem, com Cruz a ganhar 7 posições e subir de 18º para 11º na classificação geral da corrida, suplantando de igual modo o seu adversário direto no C1 Eurocup que cumpriu a primeira volta em 13º.

Mais duas voltas cumpridas e Luís Alcino acabaria por passar pelo pitlane para verificar um problema na transmissão do seu C1, regressando à pista a fim de garantir a sua classificação no final da corrida, mas em ritmo lento. Frederico Cruz venceu no troféu, e a potencial luta ficou assim adiada para a segunda corrida.

E as expetativas não foram defraudadas, mostrando que o andamento dos carros e de ambos os pilotos estavam perfeitamente nivelados e a postos para “aquecer” quem seguia a segunda a derradeira corrida do Estoril. Cruz partia na frente de Alcino e a distância entre ambos diminuiu para encetarem uma acesa discussão pela vitória. Frederico Cruz foi conseguindo defender a liderança até à volta 9, momento em que Luís Alcino conseguiu passar para a frente e daí até ao final os dois trocaram várias vezes de posição.

O volte-face estava reservado para a última volta, com Cruz a fazer mais uma “tesoura” e a recuperar a liderança, e a partir daí, a ter de se defender afincadamente das investidas de Luís Alcino, que nunca baixou os braços. Frederico Cruz venceu, pela margem mínima de 87 milésimas de segundo, com os dois C1 a cruzarem a linha de meta praticamente a par, numa corrida emocionante, e cheia de fair play nas lutas encetadas em pista.

O próximo encontro está marcado de 15 a 17 de maio, no Autódromo Internacional do Algarve.