Troféu C1, Estoril Racing Kickoff: Gonçalo e Bernardo Manahu na pole | AutoSport

Os sempre competitivos C1 do Troféu C1 foram para a pista para realizar os treinos cronometrados, com as corridas agendadas para hoje e amanhã. Depois de terem decorrido os treinos livres durante a manhã, o início da tarde deu-nos o primeiro treino cronometrado, para os pequenos C1.

A dupla Gonçalo e Bernardo Manahu (MANAHU CARE – GIANFRANCO MOTORSPORT) foi a mais rápida da sessão com o tempo de 2:18.900 (primeiros na categoria Pro), deixando a equipa do carro #330, Jorge Passanha, Pedro Antunes e Gonçalo Gaivão (WALLUP WOODLAB) na segunda posição a sete décimas do melhor tempo. A fechar o top 3, a melhor equipa nos AM, com Rui Nunes e Samuel Eufrásia ( BUGAPARTS MOTORSPORT) a ficarem a 0.990 seg. do melhor registo.

A primeira corrida acontecerá hoje, às 17:15 e terá a duração de 50 minutos.

