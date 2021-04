Troféu C1 e Single Seater Series desconfinam em Braga

O Circuito Vasco Sameiro, em Braga, está a preparar-se para, no próximo fim-de-semana (dias 24 e 25 de abril) se engalanar e encher a atmosfera com o som dos motores dos pequenos e enérgicos carros que competem no Troféu C1 e dos divertidos e contundentes fórmulas das Single Seater Series.

A organização procurou, durante este período de defeso, estruturar uma temporada emocionante, mesmo com as tremendas dificuldades causadas pela pandemia. Os sinais são muito positivos, pois no Troféu C1, que há dois anos se estreou em Braga com 41 inscritos, vai contar com 33 formações na prova de abertura da temporada de 2021. Num contexto de enorme incerteza, o número de pequenos C1 na grelha de partida do circuito bracarense são excelentes indicadores para um ano em que se procura a retoma pós-covid.

Nesta que é a terceira temporada do Troféu C1, o paddock vai ser o palco de reencontros entre pilotos que correm nesta competição desde o início e de outros que, depois de uma paragem, estão de volta às corridas. Além disso, destaque, também, para o surgimento de estruturas com pilotos que vão fazer a sua estreia.

Também do lado das Single Seater Series, a resposta foi animadora. Para esta primeira jornada do ano, há 12 pilotos que vão medir forças em pista. Numa competição e numa ronda que antecipam novidades escaldantes para o futuro próximo, a única modalidade de fórmulas em Portugal arranca com um nível competitivo elevado numa grelha que conta com caras novas e regressos.

Transmissão em direto online

À semelhança do que aconteceu nos anos anteriores, as corridas, sejam do Troféu C1, sejam das Single Seater Series, vão ser transmitidas em direto online. Para seguir os confrontos entre as diversas equipas em pista basta seguir as redes sociais ou o canal de Youtube das respetivas competições. Esta é uma forma eficaz de levar as corridas aos entusiastas da modalidade, em particular, numa época em que não é possível ter público nos circuitos.

“O próximo fim-de-semana de corridas em Braga tem um tremendo significado para a Motor Sponsor, para o Troféu C1 e para as Single Seater Series. O último ano foi difícil e extremamente desafiante. Apesar de termos conseguido realizar corridas em plena pandemia, tivemos de combater a incerteza provocada pelo vírus que afecta as nossas sociedades. Apesar de tudo, trabalhámos de forma incessante para que as competições voltassem às pistas em 2021 e isso está prestes a acontecer. Os números de participantes são, para esta realidade, excelentes. É o ponto de partida para um ano que, acreditamos, possa ser muito positivo”, avançou André Marques, responsável da Motor Sponsor.

O Braga Racing Kickoff é um evento que se realiza, durante o fim-de-semana de 24 e 25 de abril, no Circuito Vasco Sameiro. Este evento conta com um programa preenchido do qual o Troféu C1 e as Single Seater Series fazem parte. “Estamos muito contentes por integrar uma iniciativa que conta com campeonatos nacionais da ANPAC e a GT3 Cup”, admitiu o André Marques.

Programa Troféu C1 e Single Seater Series – Braga Racing Kickoff

Sábado, dia 24 de abril

08h30 – 08h45 – Treinos Livres SSS

9h20 – 11h20 – Treinos Cronometrados Troféu C1

13h00 – 13h20 – Treinos Cronometrados SSS

14h15 – 20h15 – Corrida Troféu C1

Domingo, dia 25 de abril

9h00 – 9h15 – Corrida 1 SSS

13H25 – 13H40 – Corrida 2 SSS

16H55 – 17h15 – Corrida 3 SSS