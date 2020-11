Troféu C1 e Single Seater Series atribuem títulos no Algarve

Com as contas ainda em aberto, os concorrentes do Troféu C1 e das Single Seater Series voltam à pista, mais propriamente ao Autódromo Internacional do Algarve, para se conhecerem os vencedores das respetivas competições.

No Troféu C1 há vários candidatos à vitória, seja na categoria PRO, seja na categoria AM. Estão 25 pontos em disputa, que vão ser atribuídos aos melhores do somatório final das duas corridas do programa.



Na categoria PRO, a RP Motorsport, agora Triple 7, vai defender a liderança de um ponto que tem face à G-Tech/RP Motorsport, que por sua vez tem cinco pontos de vantagem para a formação que se segue, a VLB Racing. Mais longe, e por isso com uma tarefa mais complicada, está a Gianfranco Motorsport, com 14 pontos de desvantagem.



Entre os concorrentes da categoria AM, a WallUp FarmaOne chega a Portimão na primeira posição, com 52 pontos. A classificação está muito equilibrada, com a Astrilusa Racing Team no segundo posto, a dois pontos, enquanto as terceira e quarta classificadas, a OutScope e a Slow Motion, respetivamente, seguem com uma desvantagem de 46 pontos.



Na Single Seater Series, o Autódromo Internacional do Algarve vai ser palvo de três corridas. As atenções centram-se nas categorias ZT e PT. Com 50 pontos em discussão na categoria ZT, António Almeida (94,5 pontos) e João Silva (75,5 pontos) estão em melhor posição para fecharem a temporada no lugar mais alto do pódio. Mas a discussão pode estender-se a Rui Silva que, apesar de mais longe, vai, com certeza, querer lutar pela vitória no fim de semana em Portimão.

Na categoria PT, o cenário é semelhante. Rosário Sottomayor, com 90,5 pontos, lidera. António Correia segue na segunda posição com 81 e ainda sonha em vencer esta classe. Para baralhar as contas, está, ainda, Hugo Hernandez, com 68,5 pontos.

