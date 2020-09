Troféu C1 de regresso, agora no Circuito do Estoril

O Troféu C1 está de volta à ação, desta feita, no Circuito do Estoril. A clássica pista vai receber, entre os dias 4 e 6 de setembro, mais de quatro dezenas dos pequenos C1 para duas corridas de 6 horas cada, que se anteveem muito intensas.

Depois da primeira jornada, que sedisputou no Autódromo Internacional do Algarve, no passado mês de junho, as equipas continuaram a trabalhar e o entusiasmo em torno da competição organizada pela Motor Sponsor continuou a crescer. Uma sessão de verificações técnicas ajudou a esclarecer algumas situações e teve um impacto bastante positivo. Esta iniciativa, juntamente com as corridas emotivas e disputadas, levou a que o número de inscritos tenha subido, o que não deixa de ser um excelente indicador de como o Troféu C1continua a trilhar o seu caminho.

Para André Marques, responsável da Motor Sponsor, está tudo a postos para a segunda ronda de 2020. “A primeira ronda desta temporada colocou a fasquia muito elevada com 40 carros em competição. Mas sabemos que o formato do Troféu C1 é bem conseguido pois permite aos pilotos passarem muito tempo em pista. Isso é, afinal, o que um piloto mais deseja. Procedemos a várias verificações técnicas para manter o estatuto de competição equilibrada e transparente e isso foi muito bem recebido. Iremos manter o mesmo rigor nesta jornada.Acredito que vamos terminar o Verão com um fim-de-semana muito quente em pista”, afirmou André Marques.

À semelhança do que aconteceu na primeira jornada, os treinos cronometrados eas corridas do Estoril vão ser transmitidas em direto na página do Troféu C1, no Facebook, e no canal da competição, no Youtube.Os treinos cronometrados acontecem no sábado dia 5, às 11h10. A primeira corrida começa no mesmo dia, às 13h25, enquanto a segunda se realiza no dia seguinte, 6 de Setembro, às 9h35.